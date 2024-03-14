他陪孕妻看婦產科被「天價費用」嚇傻 內行曝：恐不只產檢費

現在不少夫妻婚後不生小孩成為「頂客族」，原因不外乎是要花費龐大金額來扶養孩子。一名網友陪懷孕的妻子去看婦產科，看診一次，產檢費要花9800元，聽到金額後他相當驚訝，還以為是自己聽錯，不禁無奈直呼，「難怪現在大多不生了」。

一名網友在臉書粉專「靠北婚姻2.0」發文，他陪懷孕的妻子去看診，婦產科掛號費3000元加上診療費及產檢費總共要花9800元，當時他本以為是聽錯了，還半信半疑地看了醫院開的收據，這才無奈接受事實。原po也抱怨，只是去產檢順便給醫生看一下，並詢問懷孕情況，再做個超音波，總共不到一小時的產檢過程居然就要9800元。他無奈表示，「當初我應該先去結紮才對。養小孩費用這麼恐怖，難怪現在大多不生了」。

網友紛紛表示，9800元的費用應該有包含「自費項目」，「莫非是照高層次超音波，細細檢查寶寶有無成長順利無缺陷？檢查項目越精細，價格自然越高」、「9800一定是有做什麼特別且必做的檢查，不會只是一般產檢。看到明細應該要細寫出來」、「看你做什麼自費項目啊，沒頭沒尾就嫌貴9800嫌貴的話，真心建議不要生小孩欸，因為生小孩要花更多自費」、「檢查有些本來就要很多錢，我做晶片羊膜穿刺快30000，30000跟日後生下問題寶寶，我還寧願花這3萬，但掛號費我就真的不知道了」。

有網友建議去公立醫院產檢，「去別的醫院就好！結案！」、「請去公立醫院，價格透明公道，要去私人診所享受，當然就是這個價錢」、「有些婦產科診所是真的貴，貴就算了還會要人做一些沒有直接關聯的檢查和推銷…」、「那個，你可以去比較大眾的婦產科，不用去精品婦產科」、「噗，你們應該是去沒有健保給付的名醫，才會這麼貴喔。健保給付的醫院，除非有自願自費檢查的項目，基本上只需要掛號費而已」。

有網友則認為，原po應該生小孩前先做好功課，「有計劃生孩子要真的要早一點，高齡會新增很多項目和費用。還有些自費真的要自行評估，有需要再做。但是也做一下功課好嗎？不是看到錢就一直質疑太太和罵醫療費用，有些真的是有數值異常醫生才會建議做一些進一步和複檢產檢」、「才產檢費就受不了，趕快去結紮！（結果看到結紮費再暈一次）產檢可不只有一次，之後的生產、坐月子、尿布奶粉、生活用品費、學雜費，你可能會破產」、「既然決定要生了…9800算最便宜的了，之後還有一二十年無窮無盡的花費等著你喔…」。