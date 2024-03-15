花大錢卻找不到合適對象！「無法結婚的男性」談吐最忌三大問題
感情世界縱錯複雜，有時外在樣貌、薪資等條件雖然重要，但卻不是絕對。想要維繫一段感情，談吐等方面也需要多加注意，才能給人留下好印象，否則若是相處不來，感情自然容易就告吹。
根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名yuuki的33歲男性，為了尋找合適的對象，已經在各種相親聯誼的服務單位裡，總共花上超過100萬日幣（約相當於新台幣213034元），然而卻始終無法脫離單身。經過瞭解後，yuuki之所以無法順利找對象，在於他有著「無法結婚的男性」常見的三大問題。
1.毫不留情指責缺陷
雖然提醒別人的缺點，希望對方改善很重要，然而很多時候說著「你這樣不行」、「你必須怎樣」時，只像是在陳述自我意見，並非公正客觀。且交往的大前提，必須要是對自己保持自信，而被批評的一方，很可能因此遭到挫折，容易變得不願再涉入其中。
2.自以為專業，對事物做出主觀判斷
術業有專攻，每個人能學到的知識有限，不可能什麼都懂。越是想要假裝自己博學多聞，越是可能讓人看穿。自稱什麼都懂的人，反而是什麼都不懂的素人，讓其他人產生反感而已。
3.只會提出抽象的建議
就算想給他人建議，內容最好也具體一點，讓他人知道你的想法。如果只是說著「你就試試看嘛」、「加油喔」這些虛浮的話，那其實幫不上什麼忙。如果犯下這些錯，即使花了再多錢，也很難取得對象的好感，無法建立良好的感情。
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