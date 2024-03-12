女戴口罩前男友沒認出還搭訕要LINE 網笑：妳一直都是他的菜
情侶分手後最怕又巧遇，若遇見的話，恐怕會想起當初分手不愉快的回憶。不過日前有位女網友表示，她在百貨公司上班，平常都要化妝戴口罩，沒想到前任男友沒認出她，還跑來跟她要LINE，讓她十分尷尬。
日前有位女網友在臉書社團「匿名3公社」發文表示，她上班時遇到「很前前前前任的男友」，對方沒認出她來，還跟她有說有笑，最後竟跟她要LINE，說想加她聯絡資訊，讓原PO十分尷尬。
文章曝光後，引來網友熱議，有網友幽默表示「可見不管多久，妳還是他的菜」，原PO也回應「但他已經不是我的菜了」，還有人回「直接給他LINE」、「妳沒有回他『猜猜我是誰』？」、「妳確定妳戴的是口罩，不是頭套嗎？他怎麼會認不出來啊？」、「我更好奇妳到底有幾個前男友」。
聯合報的《女子漾》也曾報導過，愛情分手的樣態會影響未來心理，如果在路上巧遇前任，有些人會勾起回憶，反而有些尷尬，但如果是和平分手，其實用一般對待朋友的方式點頭、打招呼回應即可，如果是不和平分手，甚至是吵架、哀傷等等，雙方還有一些不愉快的回憶，那就難免會有尷尬、不自在的狀況，這時若自身已有伴侶，可能雙方要彼此溝通，商量往後若有「前任」出現，兩人該如何面對。
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