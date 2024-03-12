婆婆老愛硬塞爛水果、即期品…她怒喊「不要把我娘家當廚餘桶」

婆媳相處學問大。日前有一名媳婦上網發文抱怨，她表示婆婆總是愛拿些不要的東西或食物給她，要她帶回去給媽媽，讓她非常困擾。引發網友熱議，網友直呼「當場直接丟垃圾桶」。

有一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，她婆婆總是拿一些不要的東西或食物讓她帶回娘家。有些甚至是爛掉的水果或是即期的食物，還有放了好幾年的贈品，讓她不知如何應對。

原PO透露，她公公還說「怎麼拿那麼多給我帶回去？」意思是捨不得給她，她婆婆才說「因為那個不好吃」。令原PO傻眼。

原PO認為，不用對她的娘家很友善沒關係，但麻煩不要把娘家當成垃圾場、廚餘桶。她媽媽也都知道婆家的德行，選擇私下丟掉那些東西，不予計較。

原PO覺得藉由那些東西看清人品不算虧。十年看婆，十年看媳。她現在的概括承受，是為了日後的全數奉還。

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「有夠誇張」、「我會全部丟掉，在她們面前」、「我會說我媽不愛吃這個耶」、「直接拒絕，直接反擊」、「什麼都不用說直接用垃圾袋裝起來放垃圾桶旁邊」、「何必帶回娘家，自己丟掉即可」。

也有網友表示「我會拿給她兒子」、「我都直接回『不好吃才給我、你自己留著，不然我回去還要丟掉』」、「下次做同樣的事，自己買到不好吃的拿給他們，說你兒子買給你們」。

不過也有不少網友直言「阿就不要帶回去就好啦？這很困難嗎？」、「還是拿，到娘家前找地方丟掉，婆婆與小人難養也，不得罪」、「先拿回家裡不要的直接丟垃圾桶，你說的沒錯，為了家庭和睦，暫時概括承受，絕對有全數奉還的一天」。