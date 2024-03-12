比婚內更幸福！日調查過半離婚者自認壓力減輕 逾9成不想再婚

現代單身者越來越多，許多人寧願過著「不婚不生」的日子。甚至就算結了婚，最後走上離婚一途的人，也不在少數。日本企業「株式会社リライフテクノロジー」近來針對1005位離婚者進行調查，發現有多數人認為離婚之後沒有什麼缺點，而且生活變得更輕鬆。

調查指出，現在已婚夫婦的離婚率約為35％。調查詢問離婚的人「生活方面有什麼變化」，前三名依序是「生活形態（38.2％）」、「精神面（20.5％）」及「家庭開銷（14.5％）」。受訪者稱離婚後，感覺壓力都沒了，或是從精神暴力中解放，各種事情都能由自己決定。但也有人覺得因此發現到出社會工作並不簡單。

其次調查詢問「覺得離婚後有什麼好的地方，以及不好的地方」，結果好的地方前三名，分別是「壓力減輕（50.5％）」、「負擔變輕了（49.6％）」及「自己的自由時間增加（39.1％）」。不好的地方則回答「沒有什麼特別不好的地方（34.1％）」、「家庭開銷變嚴峻（24.7％）」及「和孩子相處的時間減少了（18.6％）」三項最多。

接著調查再問「離婚前和離婚後，哪一個比較幸福」，結果有54.0％的人回答「現在比婚前幸福」，以及16.3％的人回答「剛離婚時比婚前幸福」。僅有9.2％及4.1％的人，分別回答「離婚前比現在幸福」、「離婚前比剛離婚時幸福」，另外16.4％的人回答「沒有什麼差別」。

調查再詢問「那麼會想要再婚嗎」，結果高達91.2％的人回答「不要」，僅有8.8％的人願意再婚。從以上調查發現，可見得對多數離婚者而言，都認為離婚後的生活更為理想，不願意再次投入婚姻之中。