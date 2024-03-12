聽新聞
test
0:00 / 0:00
比婚內更幸福！日調查過半離婚者自認壓力減輕 逾9成不想再婚
現代單身者越來越多，許多人寧願過著「不婚不生」的日子。甚至就算結了婚，最後走上離婚一途的人，也不在少數。日本企業「株式会社リライフテクノロジー」近來針對1005位離婚者進行調查，發現有多數人認為離婚之後沒有什麼缺點，而且生活變得更輕鬆。
調查指出，現在已婚夫婦的離婚率約為35％。調查詢問離婚的人「生活方面有什麼變化」，前三名依序是「生活形態（38.2％）」、「精神面（20.5％）」及「家庭開銷（14.5％）」。受訪者稱離婚後，感覺壓力都沒了，或是從精神暴力中解放，各種事情都能由自己決定。但也有人覺得因此發現到出社會工作並不簡單。
其次調查詢問「覺得離婚後有什麼好的地方，以及不好的地方」，結果好的地方前三名，分別是「壓力減輕（50.5％）」、「負擔變輕了（49.6％）」及「自己的自由時間增加（39.1％）」。不好的地方則回答「沒有什麼特別不好的地方（34.1％）」、「家庭開銷變嚴峻（24.7％）」及「和孩子相處的時間減少了（18.6％）」三項最多。
接著調查再問「離婚前和離婚後，哪一個比較幸福」，結果有54.0％的人回答「現在比婚前幸福」，以及16.3％的人回答「剛離婚時比婚前幸福」。僅有9.2％及4.1％的人，分別回答「離婚前比現在幸福」、「離婚前比剛離婚時幸福」，另外16.4％的人回答「沒有什麼差別」。
調查再詢問「那麼會想要再婚嗎」，結果高達91.2％的人回答「不要」，僅有8.8％的人願意再婚。從以上調查發現，可見得對多數離婚者而言，都認為離婚後的生活更為理想，不願意再次投入婚姻之中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言