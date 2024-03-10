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1家電成分手導火線！未婚夫家嗆「嬌生慣養又拜金」 女火大不結婚了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，她一個月前與未婚夫分手，起因竟是雙方爭吵要不要買「洗脫烘洗衣機」。圖片來源／ingimage
一名女網友分享，她一個月前與未婚夫分手，起因竟是雙方爭吵要不要買「洗脫烘洗衣機」。圖片來源／ingimage

一名女網友分享，她一個月前與未婚夫分手，起因是她想買「洗脫烘洗衣機」，卻被男方家批評嬌生慣養又拜金。兩家人吵得不可開交，男方甚至在背後罵她「台女難養」，讓她決定封鎖不再往來，最後連婚都結不成。

原PO在Dcard發文表示，原本跟未婚夫交往三年，準備邁入婚姻，雙方各拿30萬元花在新居家具家電上，「但在家具資金的分配上我們一直沒有共識，甚至引發兩家人吵架」。原PO解釋，平時家事都是她在做，加上本身還有工作，未來也有育兒打算，「所以我想用自己出的30萬元買洗碗機跟洗脫烘洗衣機，可以省掉很多時間、力氣」。

然而，男方卻覺得她太奢侈，認為洗衣機買直立式、碗用手洗就好，原PO則表示可以不買洗碗機，但堅持要買洗脫烘洗衣機。吵到後來，男方家人竟也加入戰局，還告訴原PO「傳統婦女應該用手洗衣服，直立式就很好用」，並批評她嬌生慣養又拜金，讓她氣憤直呼「這句話直接踩到我雷點」。

原PO透露，她自家就是用洗脫烘型洗衣機，男方家則是用直立式，且夏天不能洗熱水澡，男方家並不缺錢，只是單純節儉。原PO無奈表示，「我們兩個都有賺錢，我花自己賺的錢為什麼不能買洗脫烘？到最後我滿心灰意冷的，就提了分手」。男方本來有挽回，原PO也滿糾結，直到共同朋友截圖爆料男方在背後嫌棄她「台女難養」，她便果斷決定封鎖。這件事也讓她忍不住發問，「洗脫烘洗衣機這麼不受傳統家庭歡迎嗎？」

貼文引發網友熱議，「不是受不受歡迎的問題，是他們根本沒在意妳的需求」、「妳既然是用妳自己的錢，選擇妳自己覺得最方便省事的工具，那他們這樣就真的很不應該，幸好妳沒有傻傻嫁給他」、「感謝洗衣機讓妳看清這個人跟他家」、「洗脫烘超級好用，恭喜單身，脫離此男」。

不少網友也大推「洗脫烘」，直呼是買最對的家電，不用再另外搬衣服、晾衣服，「洗脫烘一機真的方便」、「上班前把髒衣服放洗衣機，按下預約，下班回來剛好洗完烘完直接收衣服」、「過來人告訴妳，洗脫烘一定要，用過回不去，而且醫學角度來看烘乾的衣服比自然乾的健康，微生物、塵蟎都會更少，也不要買洗烘分開的，洗過的衣服棉被都很重又很濕，每次都要自己搬去烘乾那真的挺麻煩」。

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