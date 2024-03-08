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男友怨她「下面臭」竟跟食物有關！她親測吃一種水果會變香

聯合新聞網／ 綜合報導
網友親測吃鳳梨私密處氣味更好。圖／Ingimage
網友親測吃鳳梨私密處氣味更好。圖／Ingimage

有些食物會影響私密處的氣味，進而影響情侶或夫妻房事的愉悅感。有網友被男友抱怨，只要她吃松露或蘑菇，私密處的味道就會「非常臭」，但是吃鳳梨以後「妹妹就會變香」。有內行網友表示，蘑菇、魚肉、蘆筍都會影響私密處氣味，或是有發炎等病症出現時也會有異味。

一名網友在論壇Dcard發文表示，她近日與男友在床上滑手機聊天時，男友突然告訴她，某次晚餐她吃鳳梨以後，「妹妹的味道變很香」。男友還說，「而且我還發現你如果有吃松露或蘑菇的麵，那邊就會很臭，非常臭」。

該網友驚訝直呼「屁啦，真的不要亂說什麼臭味欸」，男友則強調，「是真的，我當然知道」。該網友也好奇，「男生是真的會聞得到這種私密處的味道嗎？我是事主都沒有察覺到，還是嗅覺疲勞啊？」

其他人則留言「我覺得誠實告知很好，照你打的，他有在幫你吃吃，一定會聞到，男生下面臭你吃不會聞到嗎」、「妳男友蠻可憐的，誠實告知被放到網路上公審」、「聞得到，之前交過一任，褲子脫掉那個味道，我的耶穌基督聖母瑪德蓮，我用手手幫她的時候，我可是面目猙獰的」。

有內行網友解釋「確實吃了一些食物下體的味道會比較重，會影響到味道的食物有蘑菇、魚肉、蘆筍等」、「優酪乳優格：好菌幫助私密處維持弱酸性環境，抑制壞菌滋生。鳳梨、芭樂、奇異果：維生素C促進黏膜防護力，維持陰道弱酸性環境。蔓越莓、藍莓：前花青素對細菌有抗沾黏能力，使細菌不易附著。毛豆、黃豆、黑豆：含有天然荷爾蒙幫助滋潤私密處」。

Dcard 兩性關係 性行為 情侶 氣味 男友 臭味 鳳梨

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