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斷聯媽過世...舅舅「分完財產」要求養外婆 網心疼：欺負你還是學生

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友和母親久未聯絡，對方過世後，舅舅找上門還狂言要求盡扶養外婆的責任。示意圖／ingimage
一名網友和母親久未聯絡，對方過世後，舅舅找上門還狂言要求盡扶養外婆的責任。示意圖／ingimage

有些家庭討論奉養長輩的責任歸誰的時候，會因為意見分歧引起嚴重糾紛。一名網友就抱怨，自己才大二，與父親離婚、久未聯絡的媽媽過世後，舅舅一家突然找上門來，要求他擔起「養外婆」的責任，其他網友見狀，搖頭直呼「果然人不要臉天下無敵」。

一名網友4日於匿名公社發文透露，自己爸媽很早就離婚，之後就和媽媽一家很少來往了，直到對方去年意外過世，長輩們才突然聯繫，舅舅還表示因為媽媽走了，所以扶養外婆成為原PO的責任。

原PO傻眼說道，自己現在年紀才大二，根本沒有照顧人的能力，「你們大人不想養推給我不合理吧？還有外公外婆的財產你們都分完了，現在只因為舅媽說自己爸媽自己照顧，就要把外婆推給我養。舅舅不是外婆的小孩嗎？你們家又沒養過我！」

貼文發出後，引起網路熱議，網友紛紛回應，「果然人不要臉天下無敵」、「欺負你還是學生」、「外婆那意味著不正是舅舅自己的媽媽嗎？然後怎會是要你來負責」、「親戚純粹都只是叫爽的，真正有人情的沒幾個，斷乾淨往後清閒許多」、「問他們財產呢？一定閉嘴」、「這根本不用理他，舅舅不撫養，法律上也是舅舅的小孩要去撫養」、「這應該是對方試著在亂棍打鳥，就看你會不會上當接下來養」、「要你外婆的子女都死光了再說，就算死光，這個扶養的義務還不一定在你身上」。

也有網友提醒，「請注意盲點，遺產的分配，媽媽那邊有多少可以繼承」、「你還是有媽媽的代位繼承權喔，別忘了自己的權利」、「媽媽的遺產記得爭取，別傻，配偶（如果有）與子女優先，其次才是父母兄弟姊妹」、「離婚了，這樣繼承人變成外公、外婆和小孩，如果有財產的話，大學生是可以繼承一份的。但是贍養外公、外婆的責任，實際上還是舅舅和舅舅的兄弟姊妹們的事情」。

遺產

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