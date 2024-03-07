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被婆婆嗆「有本事搬出去」 媳霸氣1舉動讓對方哀號

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻被婆婆嗆「有本事就搬出去」，沒想到她隔天真的買了一間預售屋，結果讓婆婆氣得到處說媳婦不孝。 示意圖／ingimage
一名人妻被婆婆嗆「有本事就搬出去」，沒想到她隔天真的買了一間預售屋，結果讓婆婆氣得到處說媳婦不孝。 示意圖／ingimage

華人世界裡，婆媳關係常常是最難解的問題之一，畢竟雙方生活習慣、價值觀念不同，想要和睦相處難免有難度，更別說住在一起要相親相愛了。一名女網友因為被婆婆嗆「有本事搬出去」，沒想到隔天她真的立刻買房，讓婆婆氣得牙癢癢。

這名女網友在「匿名公社」發文說，當初被婆婆嗆「有本事就搬出去」，讓她理智線斷，於是隔天就立刻下訂了一間預售屋。如今預售屋蓋好了，她和丈夫、孩子真的要搬出去，住到新家，沒想到婆婆卻又到處訴苦，說媳婦一家搬出去很不孝，故意不讓倆老看孫子，但原PO完全不理會，「讓妳去自由發揮吧，再也不見」，還酸說「那麼會演，去電視台演戲，說不定演員還沒妳厲害」。

貼文引起眾人熱議，「能夠立刻下訂預售屋也是不簡單的呢」、「在台灣有錢可以馬上買房搬出去的年輕人，真的不多了」、「婆婆真的不應該出現在這個世界上，媳婦就是不管怎麼做都要被怪罪」、「就因為是婆婆，才說得出『再也不見』這種話吧」、「公婆要習慣，現在的世代都是嫁兒子啦」、「我家之前也發生過，也是婆婆」。

還有其他人分享類似經驗，「天啊！妳好像我鄰居啊！鄰居忍了20年，後來真的買了房子就搬出去了，但兒子一個星期都會回來2-3次，孫子是休假就會回來，還是天天跟鄰居抱怨不孝兒子、媳婦啊，好的都不說，故意說一些無中生有的事！其實她媳婦現在根本都不在乎了好嗎？」、「為何有人會覺得這是假文？我們家也真實發生過，不過對象是公公，他一直趕我們出去，當我們真的買房時，他又叫別人勸我們別搬，搬出去就是不孝」。

婆婆 婆媳紛爭 媳婦 買房 預售屋

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