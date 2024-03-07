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他月扛3萬房貸！怨女友想同居拒付「1萬房租」 網掀2派論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友每個月要付3萬房貸，女友想搬進去同居，但不願意出1萬元房租，於是原po想問問，「跟女友收房租不合理嗎？」，引起熱烈討論。示意圖／ingimage
有網友每個月要付3萬房貸，女友想搬進去同居，但不願意出1萬元房租，於是原po想問問，「跟女友收房租不合理嗎？」，引起熱烈討論。示意圖／ingimage

不少情侶交往後會選擇一起租屋，但雙方吵架後，若無法達成協議可能會有租金誰負責的問題。一名網友買了一間房子，女友想搬進去同住，但不願意出1萬元房租，因此原po想問問，「跟女友收房租不合理嗎？」。

一名網友在Dcard「感情板」發文，他買了一間房子，每個月房貸約3萬多元，女友想搬進去同住，原po跟對方收月租1萬元租金，但卻被拒絕並表示，「沒結婚、沒掛名，為什麼要出房貸？」，但原po認為女友本來的租屋處更小、地點偏遠，租金還超過一萬還不含水電費，於是想問問大家的想法，跟女友收房租是否不合理。

不少網友認為原po收租金不合理，「那女友可以申請租屋補助嗎？」、「在我看來你需要的是分母，不是女朋友」、「你有給她獨立的一個房間、一張床、衣櫃、鞋櫃、收納櫃、獨立衛浴還是她房東原本有的，你都有提供嗎？有以上這些，你再拿她原本的房租來比，才合理欸」、「你可以改租給外面的房客，一個月收一萬或一萬五，還可以幫你分攤房貸多好啊」、「我覺得可以幫忙付個管理費水電之類的，租金一萬有點多，畢竟房子不是她的」、「要求付1/3不少耶，的確會有轉嫁房貸的感覺，而且外面付一萬多房租是自己住，真要算那麼清楚跟房東同住的話，也不會收原價吧」。

有網友則認為，女友想「免費」住原po的房子，「別人的房子在繳房貸還想住免費，繳房租硬要說是幫男友繳房貸，啊請問幫房東繳房貸怎麼都一聲不吭，真的是自助餐吃好吃滿」、「她就是想用女友身分搬進去省錢啊，如果不想幫忙分擔你們還是繼續分開住好了，以後省得為這種事吵」、「看第一句話『女友想搬來同住』感覺是為了省租金才要搬來同住？」、「自己提出要搬來跟你一起住 但不願付錢，這不太好吧，只是男女朋友而已又沒有結婚，如果是我會覺得有點佔人便宜的感覺」。

有網友則建議，「比較折衷的方法或許是讓她負擔一半，這樣她有覺得省到，也比較不會像是轉嫁房貸」、「因為你對這一萬塊的解讀是『房租』，女友的解讀是『房貸』，基礎點就不一樣當然沒辦法討論出共識，溝通過程可以不用強調房租和房貸等用詞，你和女友的心情都照顧到事情也解決了」。

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