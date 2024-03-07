只生一孩很自私？ 60歲同事嗆她「要養2個」 網掀正反論戰

生小孩是重大抉擇之一，往往還要評估金錢、時間、分工等現實面向。不過一名人妻抱怨，自己只生一個孩子，同事阿姨得知後卻酸「很自私」，讓她氣得直呼不想理對方。對此，網友紛紛對該年長同事搖頭，回應「愛生自己去生」、「養兒防老觀念比較自私」，但也有人覺得「有兄弟姐妹不孤單」。

一名人妻5日在臉書社團「匿名公社」發文表示，自己剛滿30歲，目前只生一個小孩，兒子今年要上國小了，有次和60歲同事阿姨聊天提及家中現況，對方卻嗆「我覺得生一個的都很自私」。原PO擔心生兩個影響生活品質，讓小孩辛苦，對方又稱「但是妳要想，以後妳老了，他一個人要養你們兩個耶」。

原PO頓時感到傻眼，並強調自己生小孩的目的不是為了養老，「我們自己也有儲蓄，他不要長大當個啃老族就不錯了」，而同事則回應，「也是啦，現在小孩已經不像以前了，父母也是，養兒防老觀念已經快不存在了」。原PO直言，自己完全不想理對方，「超討厭那種一直要妳生第二胎的長輩，還在那邊慫恿我兒子說叫媽媽再生一個，一群X爛的老人」。

對此，一票網友紛紛說道，「道德綁架」、「養兒防老觀念比較自私」、「不要被啃老就阿彌陀佛了」、「因為她自己很苦，所以想看妳也一樣苦」、「其實還願意生已經很勇敢了」、「不用理她就好了！庸人自擾！」、「超討厭！愛生自己去生，生一支足球隊都不關我的事」。也有過來人分享辛酸，「我39歲生完老2根本原地下地獄，超累就算，我育嬰假顧了9個月，嬰兒太黏我，現在要復工小孩狂哭，我現在很煩惱，經濟也只能更努力去賺了」。

但也有人認為生兩個小孩比較好，「有兄弟姐妹不孤單」、「我是獨生女，一個人真的壓力有點大啊！如果父母自己有做好退休規劃真的會好很多」、「手足是留給後代最好的禮物，我個人是覺得我爸媽過世上面還有姊姊～真的滿不錯的」、「我們後來決定生二胎，是想說如果以後他們遇到什麼問題，至少有個親兄弟姊妹可以商量」。