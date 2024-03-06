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婆家要求她要「照顧全家人」 媳婦氣炸：小叔關我什麼事？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友無奈表示「婆婆總要我準備他們的餐點，小叔的晚餐關我什麼事？」示意圖/ingimage
一名女網友無奈表示「婆婆總要我準備他們的餐點，小叔的晚餐關我什麼事？」示意圖/ingimage

婆媳問題一直困擾許多家庭，日前有位女網友表示，她猶豫要不要跟老公強調，自己煮的食物或買的物品，只想要為老公、孩子付出，不想連帶照顧到婆婆小叔。她抱怨「為什麼我要替小叔擔憂有沒有吃晚餐？」對此，許多網友認為「做自己該做的事就好，不要多做」。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她每次煮飯都會連帶準備婆婆的份，是因為尊重婆婆，但婆婆卻要求她「替小叔擔憂晚餐有沒有吃、有沒有食物可以幫忙準備？」讓原PO十分無奈，氣炸表示「我甘願替老公、孩子準備，但小叔的份關我什麼事？這樣有點超過了！真的很想擺脫婆婆跟小叔」。

對此，網友認為「問題在妳老公吧，妳試試看直接跟老公講，他的看法如何」、「直接跟婆婆講啊」、「做自己該做的事就好」、「媳婦來了之後，全家都會領殘障手冊，這就是台灣許多家庭的通病，搬出去住就好了，很多問題都解決了」、「莫名其妙，小叔如果長這麼大，連餵飽自己都有困難的話，可以丟出去了」、「如果小叔尚未結婚，全家又住在一起，妳固定煮晚餐，唯獨沒有小叔的份，感覺會變成妳不對，如果真的不想煮小叔的晚餐，就跟老公商量把廚房工作交給婆婆」、「做自己的事、住自己家就好，如果妳住婆家就趕快搬出去，大家都沒有義務跟外人住」、「我的廢物公公也很喜歡吃掉我幫孩子準備的食物，還全部吃光，超不要臉」。

婆婆 婆媳紛爭 小叔

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