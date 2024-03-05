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女抱怨男友「沒回送金鍊」當生日禮物 網吐嘈：想以小搏大？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨男友沒送她金鍊子當生日禮物。圖片來源／ingimage
一名女網友抱怨男友沒送她金鍊子當生日禮物。圖片來源／ingimage

男女在交往過程中，常常會贈送對方禮物，表達自己的感情。不過日前有位女網友抱怨，她在男友生日時送了星巴克蛋糕，以及2000元紅包，沒想到換她生日時，暗示男友「想要金鍊子」，對方卻沒回應，讓她氣炸表示「難怪會被分手」。

一名網友在臉書社團「匿名3公社」發文抱怨，男友上個月生日，因此她不只給男友一個星巴克蛋糕，還包了2000元驚喜紅包，過年也有給對方紅包，沒想到男方蛋糕吃了、錢也收了，但輪到原PO生日時，卻沒有任何表示。

原PO指出「我暗示男友金鍊子好好看，這應該不少錢，沒想到男友都沒有出聲，我還對空氣說『如果我生日收到金鍊子，應該會很開心，我不用鮮花，我只要金鍊子，這樣的女友去哪找？』」事後她抱怨，直到生日隔天，男友都沒有任何動作，於是她氣炸指出「難怪都被分手，就是有你們這些木頭男人」。

不過貼文曝光後，原PO遭到網友批評「妳是想用小恩惠換大好處嗎？要金鍊子不會自己買？」、「2000元跟一個蛋糕，就想要換到上萬元的禮物，真好賺！看來他準備當妳的前男友了」、「笑死人，付出一些東西，就自己主動要求更多，被漠視也是理所當然的吧」、「2000元加上一個蛋糕就能換金鍊子，有這麼好的事情嗎？」、「妳付出一點點，就要人家付出更大的東西」、「我生日禮物都自己買」、「妳很聰明喔，以小搏大啊？」、「金鍊子比妳送的禮物更貴」、「1萬左右才能買細細的金鍊，金鍊子如果含有吊墜，漂亮的都要快5萬元，妳的蛋糕是鑲鑽嗎？還是送的紅包是美金？」、「用討的禮物感覺很差」、「拜託了，我也是女生，但看不下去妳這種把男友當成搖錢樹的行為，還擺明開口要禮物，人應該有羞恥心，不要假裝忘記」。

生日 禮物 紅包

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