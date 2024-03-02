她抓包老公嫖妓！聽「1理由」竟秒原諒 網全搖頭：鬼話妳也信？

若妳有一天發現老公偷吃，會選擇離婚嗎？一名網友指出，去年意外發現老公去嫖妓，對方解釋因為自己曾流產，怕不小心再一次懷孕，又要經歷失去孩子的風險，才跑去嫖妓舒壓。她聽聞原因後決定原諒老公，但也好奇有沒有方法，能讓老公在愛愛時不要有太大壓力？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「老公在性上有壓力」為題，指出去年發現老公去嫖妓，隨即向對方攤牌，但老公卻說在性方面有壓力，因為自己曾經流產，一想到當時痛苦的表情，就害怕不小心再一次懷孕，無法自在的性愛，才選擇嫖妓去舒壓。

這名網友進一步說明，「老公有答應不會再做對不起我的事情，我也沒有想離婚，但想知道要怎樣才能讓他沒有壓力」，不想老公為了遵守承諾讓自己很辛苦，好奇有人是否有相同的情況？

貼文一出後，幾乎所有網友都不買單這種藉口，紛紛表示「他只是合理化自己的錯誤而已」、「這種鬼話你也信？」、「心動是本能，忠誠是選擇」、「好奇老婆會懷孕，外面買的就不會懷孕？」、「交往中與婚姻後，本就應該互相忠誠，其餘的都是藉口」、「嫖蟲真的好多藉口，髒髒」、「妳還在擔心他壓力大，早就舒壓到天邊去了」、「流產已經很難過了，還拿這個當藉口，不是在傷口上灑鹽巴嗎？」。