離婚驚爆競業條款？她要媳婦「3年內不改嫁」 內行人笑：滿足1條件可以

夫妻不和若要離婚，會在離婚協議書上寫什麼條件呢？一名婆婆日前分享，自己的媳婦正在和兒子討論離婚事宜，她好奇「是否可以要求對方在離婚協議書寫明，離婚三年內不得改嫁嗎？」。貼文一出後，立刻引起廣大網友熱議。

這名婆婆在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，媳婦正在和兒子討論離婚事宜，自己則相當好奇，能否在離婚協議書上，要求對方離婚三年內不得改嫁？

貼文一出後，多數網友不認同，紛紛表示「你有很多贍養費給人家嗎？沒有的話離婚了干你家屁事」、「為什麼？那你兒子離婚3年內也不能再娶嗎？」、「還是妳才是讓媳婦離婚的主因」、「請婆婆先離婚，先簽3年不改嫁，示範一下」、「什麼年代了，離婚了妳管那麼多幹嘛」、「原來婚姻還有競業條款」、「婚姻關係還要有旋轉門條款，這連古代封建制度都不可能出現的東西居然出現在2024年的SNS上，好笑耶」。

不過，也有部分網友認為錢給到位就可以，紛紛回應「如果贍養費給得夠多就可以！一年200萬，3年600萬就好」、「先付個3000萬就可以」、「有上億的贍養費嗎？」、「那可以寫上三年後你家所有財產都歸媳婦嗎？」、「要拿多少錢問她願不願意配合這個要求吧」、「可以給個幾千萬的話，要立貞節牌坊都可以」。