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和男性友人約會後被開「檢討會」 她看見狗說兩個字遭糾正

聯合新聞網／ 綜合報導
一名日本女網友表示和一位男性友人約會後，在回家的路上竟要求開「約會的檢討會」。此為示意圖，與文章當事者無關。圖／Ingimage
一名日本女網友表示和一位男性友人約會後，在回家的路上竟要求開「約會的檢討會」。此為示意圖，與文章當事者無關。圖／Ingimage

一名日本女網友在X平台上PO文，敘述與男性友人約會後，在回家的路上，對方竟向她表示要來檢討一下今天的約會，還糾正她下次看到狗時，不能再說「有狗」。該文讓旅日網紅「魚漿夫婦」相當有感，並於臉書上對該名男性友人發出疑問：「你是去約會還是開研討會？」。

日本女網友naraka_zi在X平台上敘述與男性友人約會的經過。在回家時，男性友人表示：「我們來開一下今天的檢討會。首先，當你看到狗時，不要再說『有狗』，這樣的說法最好不要用了」。除此之外，對方還舉出很多需要檢討的地方，讓她認為，「首先應該要檢討一下，結束約會時提出要開檢討會的這個行為」。

許多網友贊同naraka_zi和魚漿夫婦的看法，「不要說女友，朋友都給檢討沒了」、「我以為提出檢討會是檢討男生自己，結果是檢討女生？」，有人建議女方可以禮貌性的回他：「謝謝你的提醒，我下次跟別人出去約會會注意」，也有人建議男方，想檢討對方之前，必須先讚美女方，讓氣氛不是在檢討的氛圍中，才能得到共鳴。

但也有人認為，對方要求女方不要再說「有狗」，是因為「主人跟狗狗都會被嚇到喔，狗狗也會生氣衝過來」。除了約會被開檢討會，還有網友分享約會像在做人資面試，男性友人竟帶了一堆大學和進修證書來見面，聽著對方說認識什麼厲害的人，讓她一度懷疑：「還以為自己當上人資經理」。

兩性關係 狗狗 約會 面試

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