300萬全給媽買房！她見男友家境崩潰「能結婚？」 一票網狂勸：太孝順不適合

對許多人而言，結婚不能只是衝動，而是多方考量後的決定。一名女網友就透露，男友坦承家裡欠債要賣房還錢，剩下的300萬要給媽媽買房，婚後可能要同住或租屋，難以負擔第二間房。見此，一票網友紛紛直言「太孝順不適合結婚」、「看他要不要入贅」。

一名Dcard女網友以「老公這樣的原生家庭狀況能結婚嗎？」為題，在結婚版發文表示，自己是月入6萬的工程師，男友擔任業務管理月薪4.3萬，兩人年近30歲，目前交往1年多討論到結婚，男友才坦承家境狀況，爸爸經商失敗欠債1500萬，父母因此離婚，家裡值錢的房子會賣掉還債，剩下的2、300萬要買房給媽媽和哥哥住。

原PO指出，男友說不可能再買第二間房，這樣一來兩人結婚後，很可能要跟男友母親一起住或是在外租屋。她擔心問道，「我本身家境小康沒什麼問題，除了這個問題，男友人孝順個性品性又好。但家境問題讓我蠻擔心的，問版上的大家這樣能結婚嗎？」

貼文發出後，網友們紛紛回應，「太孝順不適合結婚」、「結婚要跟婆婆住先不要」、「妳問男方妳買房他入贅，看他要不要」、「論及婚嫁後才告知家境，這交往前就該坦白了，而且怎麼不是住妳買的房子或跟妳爸媽住，家境越困難越理直氣壯？」、「身為30歲的男性，我可以很老實的跟妳說，一個孝順、個性品性都好的男生，如果原生家庭沒有任何狀況或已經沒有需要他掛心的原生家庭，那這種男生是很理想的另一半；但若情況相反，跟這樣的男生結婚只是把自己拖進萬劫不復的地獄而已，請慎重思考」。