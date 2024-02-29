從聯電跳槽台積電！她怨男友「優越感爆棚」疑出軌 釣一票苦主共鳴

台積電是許多人想進入的夢幻企業，不過一名女網友抱怨，男友入職該公司後優越感爆棚，還會PUA（精神控制）情緒勒索，讓她傻眼直呼「進入台積電膽子就大起來了是嗎？！」

一名女網友以「在台積電工作影響性格」為題，在Dcard感情版上表示，男友自從離開聯電，進入台積電工作以後，自己越來越不認識對方。她觀察男友兩邊的同事性格差異也很大，「聯電的都很好相處，不會狗眼看人低，但是他在台積電的同事都一副高高在上的樣子，因為我本身條件沒到太好，所以他們也不太想跟我說話，跟另一半提到這件事總是回我『妳想太多了啦』」。

原PO透露，最難過的是自己最近發現男友行為變詭異，疑似出軌了，等到整理好思緒就要攤牌。她也感嘆說道，「進入台積電膽子就大起來了是嗎？！這麼多年的感情想想真的覺得很可笑」，網友對此紛紛留言，「如果這樣就被影響，那妳應該慶幸還沒結婚」、「在GG那樣的環境，的確是有可能改變一個人的」。

一票苦主表示，「我前男友就這樣，一路從碩班陪他到進台積，一進去就開始PUA」、「我朋友在學生時就很好相處也不會咄咄逼人，到了台積幾年後真的覺得他變了不少，就是結果論，然後很咄咄逼人的感覺，聊天有時也會跟他在開會一樣」、「觸爆，認識幾個講什麼都要講贏別人」、「在交友軟體遇到一個台積男，見面時還特別秀識別證給我看，有意無意透露薪水和他開多少錢的車，和店員講話也是咄咄逼人，非常不舒服」。

但也有不少網友反駁，「我男友完全不會耶…而且愛妳的男生不會把工作情緒帶到家裡」、「覺得要看部門，我曾經在巨城附近咖啡廳工作，遇過一個自稱從GG退休的先生，真的有談吐內涵，但講話非常咄咄逼人，還差點跟我同事吵起來。但我先生身邊所有去台積的看起來都挺正常，也沒有什麼看不起人的狀態」、「我覺得單純他本性爛欸，我陪男友一路從碩班到進台積，個性也都沒變」、「不是工作造成他這個樣子，而是激發出他的本性」。