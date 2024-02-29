快訊

LINE免費貼圖4款來了！「找我嗎」、「隨便啊」愛裝傻必下載 也有求愛語句

鍾明軒大陸行吐真心話「很喜歡這個地方」 陸網友：很認同

台鐵貨車注音符號藏奧秘 載到「這個貴客」還得打折

男子開車出遊她做「1舉動」超加分 網大讚：副座專屬了

聯合新聞網／ 綜合報導
有男網友表示，開車和女生出去玩，回家時對方做「1舉動」相當加分，於是想問問「有男生也會這樣嗎？」。示意圖／ingimage
有男網友表示，開車和女生出去玩，回家時對方做「1舉動」相當加分，於是想問問「有男生也會這樣嗎？」。示意圖／ingimage

不少情侶出門，男方會開車帶女方出去玩。一名男網友認為，開車和女生出去玩，回家時對方做「1舉動」會相當加分，有點像男生對女生貼心的舉動，不禁直呼，「我真的會暈爆欸」，於是想問問網友們是否也會這樣，引起不少熱烈討論。

一名男網友在社群平台Threads發文，他表示，若開車載女生出去玩送她回家後，對方突然說，「謝謝今天帶我出去玩」並塞油錢給他，這舉動會在他心中大大加分，有點像男生對女生貼心的舉動，「我真的會暈爆欸」。他也補充，基本上不會收下錢，於是想問問網友們，「有男生也會這樣嗎？有沒有男生跟女生出門玩有遇過的」。

網友紛紛表示，「會付停車費跟在其他地方上換我請客，但不會直接給錢，直接給錢感覺好不熟，而且十有八九會被拒絕，個人會覺得有一點尷尬」、「北往南跑300公里來回光油錢就一兩千了，還不包括消耗品跟etag，雖然幾乎都不會收下但真的暖，開車又燒錢又燒精力的」、「我都搶著開車餒」、「暈爛吧，副座專屬了」。

不過，有網友認為，「我塞油錢給對方就表示，我不想跟對方見第二次哈哈哈哈」、「這樣油錢要塞多少啊，有點糾結欸」、「我塞油錢了，他怎麼沒暈，然後突然交到女友了？？？」、「被發好人卡了還在爽」、「會不會塞完油錢，就沒有下一次了？」。

有網友則分享自身經驗，「第一次跟心儀的對象出去吃飯跟看電影，回家時我拿了500元跟他說，謝謝他今天帶我出去玩，我發現他有點訝異（雖然不知道他真實想法），然後我們一直在車上對那500元推來推去，後來他跟我說快點拿回去，推來推去很難看」、「我不會塞油錢，但是中間吃飯飲料什麼的我都會全部付錢，還會買禮物給對方」、「我是偷偷塞到他的外套口袋裡，看他有沒有發現，當面給感覺就不太會收」。

停車費 兩性關係 情侶 約會

延伸閱讀

情侶出遠門誰開車？ 他曝過往情史苦喊：從未坐過副駕

一家6口凌晨停車繳費「只差5元」 好心人給硬幣機器卻全吐回

他想租大房「女友只願付3千房租」 傻眼曝：油錢停車費都我付

都被飲料店老闆追走...他細究2任女友「分手內幕」：是選妃手段

相關新聞

男子開車出遊她做「1舉動」超加分 網大讚：副座專屬了

不少情侶出門，男方會開車帶女方出去玩。一名男網友認為，開車和女生出去玩，回家時對方做「1舉動」會相當加分，有點像男生對女生貼心的舉動，不禁直呼，「我真的會暈爆欸」，於是想問問網友們是否也會這樣，引起不少熱烈討論。

【生活進行式】宋伊薇／期許

小兒子小學一年級開學後，有天拿著聯絡簿給我，說：「老師要爸媽寫下對自己小孩的小學生涯有什麼期許。」我用半注音半國字寫下：「交很多好朋友、長很高、愛運動、籃球很強，還有希望畢業前都不要近視戴眼鏡。」

好心接婆婆回家過年！她竟遭嗆「貓咪跟我」二選一？內行人給實用建議

婆婆開出的要求，你會照單全收嗎？近日一名網友指出，自己過年前好心把婆婆接回來家裡，沒想到才住沒幾天，婆婆竟不滿她養了8年的愛貓，甚至開口威脅這個家「貓咪跟我」只能二選一留下，讓她相當傻眼。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

小叔麻將打到深夜、垃圾不清 長媳嘆快過年了「社恐又要發作」

在傳統的大家庭裡，長媳確實很難為。日前有一名長媳上網發文表示，自己長期被婆家晚輩欺壓，現在快要過年了，社恐又要發作了，引發網友心疼熱議，直呼「辛苦了」。

【家人關係】陳啟忠／岳父的西裝

趁著休假，我陪妻子阿萍回新屋永安的娘家。與岳父閒聊時，他突然從房間拿出一套深色西裝要給我試穿，原來這套西裝是阿萍讀五專服...

【為父心情】趙興鵬／甜蜜捷運站

女兒開了一間瑜伽教室，因教學後返家常過了晚上十點，為求方便起見，便改住在教室後方的休息室，不再回家睡了。當然，一日三餐也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。