男子開車出遊她做「1舉動」超加分 網大讚：副座專屬了

不少情侶出門，男方會開車帶女方出去玩。一名男網友認為，開車和女生出去玩，回家時對方做「1舉動」會相當加分，有點像男生對女生貼心的舉動，不禁直呼，「我真的會暈爆欸」，於是想問問網友們是否也會這樣，引起不少熱烈討論。

一名男網友在社群平台Threads發文，他表示，若開車載女生出去玩送她回家後，對方突然說，「謝謝今天帶我出去玩」並塞油錢給他，這舉動會在他心中大大加分，有點像男生對女生貼心的舉動，「我真的會暈爆欸」。他也補充，基本上不會收下錢，於是想問問網友們，「有男生也會這樣嗎？有沒有男生跟女生出門玩有遇過的」。

網友紛紛表示，「會付停車費跟在其他地方上換我請客，但不會直接給錢，直接給錢感覺好不熟，而且十有八九會被拒絕，個人會覺得有一點尷尬」、「北往南跑300公里來回光油錢就一兩千了，還不包括消耗品跟etag，雖然幾乎都不會收下但真的暖，開車又燒錢又燒精力的」、「我都搶著開車餒」、「暈爛吧，副座專屬了」。

不過，有網友認為，「我塞油錢給對方就表示，我不想跟對方見第二次哈哈哈哈」、「這樣油錢要塞多少啊，有點糾結欸」、「我塞油錢了，他怎麼沒暈，然後突然交到女友了？？？」、「被發好人卡了還在爽」、「會不會塞完油錢，就沒有下一次了？」。

有網友則分享自身經驗，「第一次跟心儀的對象出去吃飯跟看電影，回家時我拿了500元跟他說，謝謝他今天帶我出去玩，我發現他有點訝異（雖然不知道他真實想法），然後我們一直在車上對那500元推來推去，後來他跟我說快點拿回去，推來推去很難看」、「我不會塞油錢，但是中間吃飯飲料什麼的我都會全部付錢，還會買禮物給對方」、「我是偷偷塞到他的外套口袋裡，看他有沒有發現，當面給感覺就不太會收」。