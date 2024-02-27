男友喊「家境不好」提分手 她逼問原因網友狂勸：再也不見

情侶分手原因五花八門，一名女網友就透露，男友突然提出分手，一問原因才得知對方過年前豪賭，結果輸了「6位數的老婆本」，怕耽誤女生才選擇放手。一票網友看見貼文，紛紛不挺復合，「賭博和出軌都只有0和無限次」、「身邊碰賭的沒有一個不連累家人的」。

一名女網友26日在臉書社團「匿名3公社」表示，前幾天男友以家裡環境不好、擔心未來會拖累為由，突然提出分手。她再三逼問，男友才坦承過年拿年終獎金賭博，「因心魔慾望想趁過年賭一把，結果不如預期，連同自己一些存款，總共輸了6位數的老婆本」。

原PO起初不相信，男友便出示提款紀錄的截圖，還懊悔道歉，希望她尋找自己的幸福。原PO既生氣又無奈，但也接受分手的事實，「隔天他非常後悔很希望我留在他身邊，我雖然有鼓勵他，但我覺得我內心是滿滿的失望，沒辦法接受未來老公，是一個不定時心魔會出現、心存僥倖把自己存款拿去梭哈賭一把的人」。

貼文曝光後，有人質疑「妳確定不是提款換到別帳號去存嗎？」、「搞不好他中樂透，這只是個測試」、「6位數都壓垮他了，抗壓性真的不行」，原PO在留言處回應，「他說就是輸掉了」、「6位數也是可能接近7位數耶…我只是講的比較委婉一點」。

一票網友見狀紛紛搖頭表示，「賭博和出軌都只有0和無限次」、「分的好，賭很難戒，因為不是為了錢而已，是為了贏的感覺，這種都沒好下場」、「感覺是一個套路，再不走，過段時間妳就會上來說妳幫男人還錢，然後男人越欠越多」、「奉勸妳離他遠一點最好不再見，賭是很難戒的，妳跟他在一起也有可能變成他的籌碼，我身邊碰賭的沒有一個不連累家人的」。