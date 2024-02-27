散心卻失聯！妻和閨蜜遊5天4夜他急問「該報警？」 網狂猜綠光罩頂

結婚多年的夫妻，有時需要獨自相處的空間。不過一名人夫透露，老婆這幾天吵著想和閨蜜散心，到宜蘭玩5天4夜，出發沒幾天卻失聯了，他緊張詢問「該去報警嗎？」一票網友卻嗅出不對勁。

原PO昨（26）日在臉書粉專「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，自己和老婆雖然是年輕夫妻，但目前結婚16年了，孩子已經上國中，老婆近日常抱怨帶小孩很累，想出去散心，他原本以為是想與自己旅遊，一問才知道，對方想和閨蜜去宜蘭遊玩5天4夜，答應後卻發現老婆在旅遊第3天斷聯，訊息不回手機也不接，打電話給老婆的閨蜜們，也全都不接聽。

原PO直言，自己不是亂想或不信任對方，「總是要跟我說一下平安吧，打從出去玩那一刻開始，我就再也沒有收到她的任何一通電話訊息。娘家人也在詢問我，我不找老婆就說我不管老婆，我找老婆又說我管太多」。他指出老婆平時出去玩都會傳照片，這次很反常沒有PO，最後緊張問道：「有人跟我有一樣的經驗嗎？我應該要去報警嗎，還是先不動？」

貼文一出，網友們紛紛安慰回應，「就讓她跟姐妹好好玩，你小孩顧好就好，功課要盯」、「你別想太多了，不是出去5天嗎？都3天了剩2天而已，馬上就回來了。她應該真的只是想好好的離開家庭，放鬆心情的度個假」、「給她一點時間，你只要傳訊息告訴她，好好放鬆好好玩，之後就不要再傳任何訊息給她」。

但也有一票網友認為，原PO老婆與閨蜜的舉動有問題，「這個狀況，應該是跟男的出門…」、「她一定跟別人在玩了」、「應該外面有人了，不然就是被騙出去了」、「不回應電話就讓人感覺是有問題了，不然跟姐妹一樣是可以回電或打電話」；有人建議，「擔心就報警吧！」、「直接傳訊息跟她說，失聯超過24小時要報警了，怕會在新聞上看到她在柬埔寨，如果連這樣都不回消息就報警吧」。