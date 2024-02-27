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女抱怨丈夫出軌給100萬要她離婚 身份被起底留言逆風喊：妳不配

聯合新聞網／ 綜合報導
一位女網友抱怨老公出軌，婆家要求她拿100萬就離婚，但有網友當起網路柯南，發現原PO誇張行徑。示意圖／ingimage
一位女網友抱怨老公出軌，婆家要求她拿100萬就離婚，但有網友當起網路柯南，發現原PO誇張行徑。示意圖／ingimage

婚姻中若有一方外遇，除了會讓感情破裂外，後續也牽扯到離婚問題。日前有位女網友表示，她老公外遇越南小三，公婆不止默許，還逼迫她離婚，而且小叔更是揚言「握有能讓女方離婚的事證」，只要女方離婚就可以拿100萬，也不用扶養兩個孩子，讓她心寒表示「多年為了這個家付出，竟然被糟蹋如此」。

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她的老公劈腿越南小三，公婆不止默許此舉，還逼迫她離婚，小叔也跑到家裡告訴她「我握有能讓妳離婚的事證，只要答應離婚就有100萬可以拿，2個小孩公婆會幫忙帶，所以妳不用給扶養費」，這讓原PO心寒表示「沒想到多年為這個家付出，竟被踐踏如此」。

不過原PO貼文曝光後，有網友當起網路柯南，起底原PO過去的誇張行徑，指出「她曾經被抓姦在床，婆家在女方外遇以前，體諒她工作辛苦，還請幫傭做家事，現在婆家一個月給她2萬5千元零用錢，但女方4-5天才洗一次全家的衣服，碗筷也要放超過2天才洗，揚言婆家要給500萬才要離婚，還曾勾搭小叔的伴郎，吃早餐也去勾搭32歲男性，拍私密照給對方看，老公提離婚後還要求『1000萬離婚費、每月5萬撫養費、小孩監護權』，才同意離婚」。

逆風貼文讓劇情反轉，許多網友驚呼「妳不配」、「早就勸妳不要那麼難看，100萬拿一拿，不要獅子大開口，要求1000萬，又要一個月5萬跟監護權，畢竟妳外遇那麼多次，而且妳老公外遇是幻想的吧，這次終於律師小叔要出手了」、「好厲害啊，我看妳的文章很久了，不斷偷吃又被抓包，還以受害者姿態博取不知情網友的同情」。

外遇 離婚

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