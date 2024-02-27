「撐不到一個月」她怨大嫂頻回娘家 反遭網群譴責：怎麼了嗎

嫁入沒有血緣的夫家，難免要面對大姑小姑的挑剔、甚至出現姑嫂觀念不合的情況。日前有一名女網友發文抱怨，她表示對於大嫂頻頻回娘家一事，感到無法理解，貼文一出，反引來網群抨擊，直呼「關你屁事！」

有一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，她大嫂明明大年初二才剛回過娘家，結果撐不到一個月，竟然又說這個週末要回娘家了！讓她難以接受，於是上網發文抱怨。

貼文曝光後，引來網友熱議，許多網友反過來譴責她「管太多囉，關你屁事」、「來討罵的？」、「你哥都沒說什麼了，你媽也沒說什麼了」、「奇怪欸，這年頭還有嫁人=賣身這種事嗎？」、「想回娘家就回去，關妳屁事，妳沒手沒腳，只能等大嫂伺候妳嗎」、「你這樣，她不回娘家才怪」。

還有不少網友也表示「不行嗎？」、「嚇死我了，我昨天回娘家，今天也要回娘家壓壓驚」、「回娘家怎麼了嗎？那本來就是她的家啊」、「我每天回娘家欸」、「你以後嫁人，就千萬不要低於你現在對大嫂的標準哦」、「你好煩喔，有本事你結婚都不要回娘家，吵什麼吵，奇怪了，你哪來這麼多意見啊」、「我真的懷疑毒菇文都是反串欸」。