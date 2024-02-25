飯不夠！婆婆「吃剩半碗飯」給媳遭拒竟惱羞成怒 網一面倒：噁心

婆媳間難免因生活習慣不同而有衝突，就有一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」透露，近期婆婆為親戚準備豐盛的菜餚，期間對方發現飯煮不夠，便主動給原PO自己吃到一半的飯，被婉拒後卻開始惱羞成怒。

原PO表示，最近婆婆的親戚到家裡作客，於是婆婆準備了一桌豐盛的菜餚，等她忙完準備吃飯時，才發現飯已經沒了，「我當時心裡想沒關係，等等吃點菜，果腹即可！」

原PO指出，當下婆婆見狀便立刻將自己吃剩的飯遞給她，但碗裡面仍有不少菜渣及湯汁，自己因不敢吃別人的口水便說「不用啦！妳吃就好」婉拒對方。結果婆婆卻惱羞成怒，當面怒嗆「妳個性雞歪（意旨囉嗦）！連這樣都覺得髒…辜負她的好意」，讓原PO非常委屈。

文章一曝光，一票網友都支持原PO，「有夠噁心，誰敢吃？」、「天啊，這我也不敢吃誒」、「真有心早就幫妳把飯留下，而不是吃剩下的留給妳」、「隨便她啦，堅持不吃」、「邊吃早餐邊看這篇差點吐」、「婆婆的說詞把自己原先的好意都弄壞了」。