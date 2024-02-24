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她煮一桌菜卻被婆婆無情倒光！眼尖網友揭暗黑真相：妳故意的吧

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媳婦上網抱怨，認為自己為了表達孝心，為婆婆準備一整桌的菜，沒想到卻被對方全部倒掉。示意圖，記者邱德祥／攝影
一名媳婦上網抱怨，認為自己為了表達孝心，為婆婆準備一整桌的菜，沒想到卻被對方全部倒掉。示意圖，記者邱德祥／攝影

素食分很多種，有蛋奶素、海鮮素、鍋邊素等，若有宗教信仰，連五辛素都不能食用。對此，一名網友上網抱怨，認為自己為了表達孝心，為比丘尼婆婆準備一整桌的素菜，沒想到卻被對方全部倒掉。貼文一出後，立刻引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，自己剛結婚2個月，知道婆婆是比丘尼，為了表達孝心，準備了一整桌的素菜，還自己包韭菜水餃、宜蘭蔥煎餅、用紅蔥頭爆香煮了加大蒜的素湯圓。沒想到婆婆一口都不吃，還全部倒掉，讓她怒稱「婆婆是眼瞎嗎？我裡面都沒放肉，用的也是植物油，她在裝高尚什麼？」。

貼文一出後，眾多網友都不挺，指出比丘尼就是五辛素都不吃，紛紛表示「笑死，把不能吃的都煮一遍了」、「蔥、蒜、韭菜都是葷菜」、「好心做壞事了」、「幹嘛幫她煮？你根本不知道她的素是哪種素，直接讓她自己處理就好了」、「不是所有的植物都是素，爬個文查一下吧」、「妳做的是蔬食，不是素食，害人破戒就罪過了」、「五辛，建議瞭解一下」、「出家人不能吃到蔥、蒜、韭菜、軟糖」、「真的是，出家人不吃五辛，不是人家裝高尚」。

不過，也有部分網友認為這名媳婦是故意的，紛紛表示「很故意的感覺，自以為素食，其實裡面都是葷食」、「怎麼這麼巧？用這些」、「真懷疑她是故意的」、「很針對哦」、「你是故意的嗎？還是不知道這是葷菜」、「你是故意想害她吧！」、「你故意的吧」、「無知是很可怕的事情，婆婆會認為你是故意的」。

婆婆 媳婦 素食 韭菜

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