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老公身價破千萬拒幫妻還債 每月給2萬5引網怒：比傭人還不如

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友因夫妻財產問題發文，引發網友熱議。示意圖／Ingimage
一名網友因夫妻財產問題發文，引發網友熱議。示意圖／Ingimage

結婚的背後需要考量很多現實面，除了生活習慣的磨合，還有財務問題也須面對。一位網友苦惱，結婚13年，老婆婚前有一筆80萬的債務，是否需要幫對方還款，「她婚前欠的跟我沒關係，我為什麼要幫她還？」引發熱議。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文提到，結婚13年，老婆婚前有一筆80萬元債務，現在是全職媽媽，在家帶兩個孩子，因此家裡的收入來源都靠他自己。原PO提到，他的個人身價高達2千萬，名下財產還包含7間房子以及幾筆土地，每月收入達30萬台幣以上。

原PO說，自己每月會給老婆2萬5千元讓她解決各類生活開銷，他不解為何要幫老婆還婚前的債務，「錢都是我在賺的，她只有在家帶小孩，我也沒叫她去工作幫忙分攤，她婚前欠的跟我沒關係，我為什麼要幫她還？小孩又不是我一個人的，她生的沒錯，但也是她的小孩啊！為什麼好像她生了兩個，在家帶小孩就很偉大一樣！」

網友們對於老婆一個月只有2萬5千元的生活費感到不可思議，「2萬5？老闆給的最低薪資都不止了，這樣還稱你的老婆？你做夢吧你」、「夠吃？還要自己付其他支出，生完小孩的第一年就應該叫她請保母，自己出去工作都比這多」、「我是不知道小孩到底有多大，但是帶小孩也有保母費，保母費帶一個都要3萬塊，2萬5真的太少了，帶兩個孩子應該要給5萬吧」。

至於原PO提出是否要幫老婆還債的疑問，網友們也表達自己的看法，「我白手起家，老婆陪著吃苦到現在，現在日子好過了，讓老婆快樂些，償還80萬有何不可？」、「來反串的吧？有2千萬身價的男人，會去計較老婆80萬的債？」

債務 全職媽媽 結婚 老婆

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