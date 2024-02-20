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女怨男友打包吃剩火鍋給她「像廚餘」 網歪樓：共餐網友是男還女？

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友抱怨，男友跟一名網友約吃飯，地點是自己一直很想吃的麻辣火鍋店。示意圖／Ingimage。
女網友抱怨，男友跟一名網友約吃飯，地點是自己一直很想吃的麻辣火鍋店。示意圖／Ingimage。

許多情侶之間會分享美食，不過近日一名女子抱怨，男友跟網友去了一家自己很想吃的麻辣火鍋店用餐，結果打包吃剩下的湯底給她，因此氣得怒嗆「第一次吃就是吃有別人口水的ㄆㄨㄣ（台語，意即廚餘）」。

一名Dcard女網友以「男友帶吃剩的火鍋給我」為題，18日在感情版上發文透露，自己時常跟男友提到想去某家連鎖麻辣火鍋店，希望兩人有空可以一起用餐，但後來男友先找網友去吃了，回家還帶回吃剩的湯底分享，讓她覺得很嘔。

原PO打開那碗火鍋頓時傻眼，發現裡面就是「煮到爛掉的菜、沒人要吃的玉米、煮到乾的肉、顏色混濁的湯」，而男友不解她為何生氣，還稱「裡面不是還有東西吃嗎？」原PO分享食物影片，氣炸狂酸，「對啊，看起來好好吃喔，第一次吃就是吃有別人口水的ㄆㄨㄣ（廚餘）」。

貼文曝光後引發討論，不少網友搖頭直言，「有點慘欸，到底」、「嚇死，如果是男友自己吃就算了，這個根本就是ㄆㄨㄣ」、「真的不是每個人都想吃人家剩下的東西欸…」、「妳男友爛到我以為妳在創作」、「妳是被當成廚餘回收桶嗎？」、「好噁心！他怎麼可以侮辱人到這個地步？更奇葩的是妳為什麼要卑微到這個地步，這種男友該放生了！」、「太噁了吧，我帶剩飯回家給狗狗吃都還會特地留好吃的給牠欸，這個一看就真的是他們吃剩不要的廚餘，正常情侶順便帶飯都會再點一份外帶的帶回去吧？」

也有些網友點出，原PO男友跟網友約吃飯更顯得不對勁，「網友是男的還女的？」、「重點居然還是去跟網友吃的」、「為啥我糾結在網友」、「重點是網友，不是廚餘」、「妳要確定他是不是跟網友吃去捏」、「你男友見網友？我有看錯嗎？」、「跟網友去吃卻不跟女友去吃？」、「奇葩…放著女友不帶，跟網友去？」、「女朋友很想吃，卻跟網友去，甚至還帶狗都不想吃的剩飯，感覺問題我知道」。

女網友表示，男友跟別人吃完飯帶回吃剩下的火鍋，一票人見狀紛紛直呼噁心。圖／翻攝自Dcard
女網友表示，男友跟別人吃完飯帶回吃剩下的火鍋，一票人見狀紛紛直呼噁心。圖／翻攝自Dcard

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