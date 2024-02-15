不滿尪亂答應！婚前買房婆婆拗「給小叔1房間」 人妻火大：年後戶政見？

面對婆媳問題，最怕隊友不挺。一名女網友抱怨，自己婚前買房後來租出去，而房客即將離開，他們打算搬回去住，在規劃房間時，婆婆竟狂言稱要將一個房間「留給小叔」，還要求打3份鑰匙，給婆婆、小姑、小叔各一份，結果原PO丈夫傻傻答應，讓她氣得質問，「是不是年後上班日就直奔戶政事務所（辦離婚）？」

一名女網友在臉書社團「匿名3公社」發文表示，她憑藉自己的努力，婚前在（三峽）北大買了一間3房的社區住宅，完全沒跟娘家拿錢。但考量上班通勤關係，原PO結婚後和丈夫在板橋車站附近租屋，而自己的房子一直都是出租狀態。

由於房客3月底退租了，原PO一家打算收回自住，年後會請人稍作整修，目前預計一個房間作為主臥、另一個作為孩子臥室，最後一間目前仍未規劃。不過住在中壢的婆婆得知消息後，要求她將一個房間留給小叔，因為對方將來會來台北讀大學、上班，此外，還要求她打3份鑰匙，給婆婆、小姑、小叔各一份，之後來台北才比較方便。原PO不滿老公全數答應，氣炸嗆聲，「我就直說了，是不是年後上班日就直奔戶政事務所？」

貼文發出後，一票網友紛紛回應，「請神容易送神難」、「寧可租人也不要給婆家的人住」、「這感覺會小叔永久住下去」、「直接戶政見，不要退讓，不然後面事情一堆趕不走，還要伺候一家人」、「真的奉勸妳不要給他們這種方便，以後請不走啊」、「妳婆婆的臉皮厚度和恥度低下，真的世界第一」、「要不，請先生出錢把房子買斷再說」、「一點都不尊重人，何必尊重他們！」、「婚前的、繼承的、中獎的財產，離婚時無須分配」。