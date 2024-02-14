出錢求2兒照顧未果 怒押4房聘看護 網嘆：不是養老工具人

不少老一輩相信養兒防老，但時代不斷改變，這套觀念逐漸不合時宜。台灣1名網民分享指，有1位老人家坐輪椅，需要其他人照顧，願意以月薪4萬台幣，「聘請」親生兒子照顧自己，但其中1人目前在瑞士工作，月薪40萬台幣，另1人從事科技行業，月收達9萬台幣，而且有升職加薪空間，所以2人不願意放棄工作。老人家一氣之下竟將自己名下4間房子給銀行抵押，每月收到10幾萬台幣， 以月薪4萬台幣聘請2名看護。

網民紛紛留言指「本來錢夠就自己請看護就好，小孩有自己的人生要過，不是你的養老工具人」、「當初生小孩是自己的決定，憑什麼要求你的孩子負擔起你的養老規劃？」。

樓主在「Dcard討論區」表示，最近聽到1則真人真事，有1位老人家有2名兒子，其中1人身處瑞士，月薪40萬台幣，另1兒子投身科技行業，月薪9萬台幣。由於老人家要坐輪椅，需要其他人照顧，希望兒子幫手，願意每個月提供4萬台幣，但2名兒子都不願意，尤其是該名從事科技行業的兒子，一來收入減少，二來「繼續上班以後升職錢會更多」，不想放棄自己工作。

該名老人大怒將自己持有的4間房子給銀行抵押，每月收到10多萬台幣，「老人請兩個看護月薪4萬台幣，剩下的當零用錢」。

樓主形容「投資房子比栽培小孩還划算」，網民先後留言指「本來錢夠就自己請看護就好，小孩有自己的人生要過，不是你的養老工具人」、「當初生小孩是自己的決定，憑什麼要求你的孩子負擔起你的養老規劃？」、「真的要防老，自己要做好理財規劃，買房可以是理財規劃的一部份」。

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文章授權轉載自《香港01》