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前衛婆婆指定「除夕年夜菜」 她傻眼氣到笑！媳婦們大讚：超級好

聯合新聞網／ 綜合報導
你也煩惱過除夕年夜菜要怎麼準備嗎？示意圖/本報系資料照片
你也煩惱過除夕年夜菜要怎麼準備嗎？示意圖/本報系資料照片

你也煩惱過除夕年夜菜要怎麼準備嗎？一名網友透露，自己今年是第一次在老公家過年，在討論過年年菜時，婆婆居然興奮提議「還是叫麥當勞肯德基？披薩？你們年輕人不都吃那些嗎？」，讓她傻眼直言「沒想到有人過年會吃速食解決」。貼文一出後，立刻引發廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「怎麼會有婆婆除夕想吃麥當勞？」為題，指出今年是第一次到老公家過年，在討論除夕夜年菜時，60多歲的婆婆居然提議「還是叫麥當勞？肯德基？披薩？你們年輕人不都吃那些嗎？」讓她相當傻眼，不過她強制帶著老公去買火鍋料，才避免除夕吃麥當勞的窘境。

貼文一出後，不少同樣身為人妻的網友大讚，紛紛表示「很好啊，如果要傳統的妳可能要現場煮10菜一湯了」、「好好笑，婆婆感覺是很可愛的人欸」、、「除夕能吃麥當勞很爽啊，Why not？」、「婆婆體諒你不用煮+洗碗，多少女人的夢想啊」、「婆婆應該是覺得你們年輕人喜歡，所以想提一些你們會喜歡的順便嘗試看看，感覺婆婆知道妳要一起，也很期待跟年輕人一起過年，so cute」、「可能婆婆本身也是沒婆婆的人吧，笑癱了，快活幾十年結果來個傳統媳婦」。

此外，也有不少網友分享自身經驗，紛紛回應「我們家今年煮的比較簡單，因為有些親戚結婚了，不會再來我家過年，所以阿嬤就跑去買了肯德基！感覺我阿嬤也越來越新穎了」、「想到我阿嬤明明不喜歡吃披薩，卻突然說要訂披薩吃，因為她覺得我跟哥哥會喜歡，她已經九十幾歲根本咬不動」、「我外婆80幾歲了，還說要不要叫披薩吃？我直接？？？？原來我才是老人」、「我們家初二就吃pizza跟炸雞，阿嬤同意而且吃的很開心」。

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