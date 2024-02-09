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未婚夫房內有女用品 她果斷解除婚約！十年後他竟與弟媳奉子成婚

聯合新聞網／ 綜合報導
網友十年前的未婚夫如今與弟媳結婚，令她慶幸當年有及時分手。 示意圖／ingimage
網友十年前的未婚夫如今與弟媳結婚，令她慶幸當年有及時分手。 示意圖／ingimage

婚姻禁不起背叛，有網友分享自身遭遇過如八點檔劇情的感情故事，她十年前與一名35歲的電腦工程師因相親交往，直到兩人論及婚嫁，她才發現男友與弟媳私下往來密切，如今聽說那位相親對象已與弟媳結婚，原因是弟媳懷孕了。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她十年前與一名35歲的電腦工程師相親，對方不菸不酒個性非常好，兩人以結婚為前提交往，男方條件好到讓她不解「怎麼會到35歲還單身？」

該網友說，兩人個性合拍，交往半年就論及婚嫁，要訂婚前她第一次至男方家拜訪，對方父母客氣、家境不錯，家中還有弟媳，弟弟則因在北部工作，不常回家。

該網友到男友房間，發現有小孩的尿布跟玩具，男友解釋是因為小孩常跑來房裡玩，後來到他家她又發現房間棉被底下有女生的衣服，他又解釋弟媳有時候會來收拾他的房間，可能是不小心落下，他的媽媽也跟著說，他跟弟媳過去是同班同學，一直都很有話聊，常常去房間跟他聊天也沒甚麼，訂婚前兩週，她又在他的房間浴室發現女用洗面乳及化妝品。

該網友不理男友解釋，果斷取消訂婚宴的餐廳與婚紗拍攝。近日又與相親介紹人聯絡，她才得知當年的男友去年已經跟弟媳結婚，原因是弟媳先懷孕且生了小孩，弟弟過了幾年才願意離婚。

其他人紛紛留言「天啊！他弟弟好可憐！」、「真的很八點檔」、「好可怕，還好妳發現得早」、「還好你跑的快，有的人為了面子硬結婚，根本是糟蹋自己，婚前有問題就趕快跑了面子一點都不重要」、「妳救了自己……萬幸！」、「覺得不對勁就真的要踩剎車」、「對方的家人也在包庇他們耶，真的有夠噁心」。

有人有類似經驗，留言「我以前也看過一個男的他跟別人相親，但是他滿嘴都是他大嫂，一看就知道他們有問題，既然他心裡只有他大嫂為啥他還要相親，感覺那種人好亂」。

婚姻 懷孕 男友 相親 結婚

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