最難熬過年！弟當車手欠錢 媽媽竟要她「名下房產貸款」抵債

農曆春節將近，家家戶戶都在準備迎新年。不過日前有位女網友抱怨，今年應該是媽媽最難熬的一年，因為她同母異父的弟弟被騙當車手，需要償還一大筆錢，因此媽媽向原PO要求「用妳名下的房子去貸款，幫弟弟還債」，這讓她崩潰直呼「妳兒子不能沒房，就可以拿我來打算盤？」

一名網友在臉書社團「匿名3公社」發文表示，去年8月她同母異父的弟弟因為當車手，讓媽媽十分痛心，後來有借錢保釋回來，但弟弟需要償還一大筆錢，媽媽的名下有房子、現金，但媽媽卻告知原PO「用妳名下的房子去貸款，幫兒子還錢」，她回覆媽媽「怎麼不是拿你們現在住的房子貸款，而是拿我自己買的房子？」媽媽回應「如果拿我們住的房子和我身上的錢來還，兒子以後可能沒地方住，而且現金我想留給我兒子跟孫女」。原PO氣炸表示「媽媽妳兒子不能沒有房子，我就可以讓妳來打算盤？真的很自私，我也切心了，半年多都沒有再踏進那個家」。

對此，網友安慰「媽媽無情無義，妳也不用再被情緒勒索了，看清吧！媽媽凡事想的都是兒子，兒子才需要幸福快樂的安穩生活，對她來說女兒算什麼？妳應該為自己而活，無情的媽媽就讓兒子去服侍吧」、「看來弟弟也是妳媽媽寵出來的，妳媽媽都說清楚了，這樣的家人就算妳切割也沒人會怪妳」、「這樣就看得出來，媽媽根本不管妳的死活，跟他們徹底切斷是對自己的保障」、「既然媽媽那麼自私，只會想到兒子，那妳就不用擔心她過年會很煎熬了，從現在開始只要把自己照顧好就好」。