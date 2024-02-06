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懷孕37週遭母勸「年後生龍寶寶」 她崩潰：龍年生子很重要？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名準媽媽懷孕37週，母親卻因想要「龍寶寶」希望她年後再生產。 示意圖／ingimage
一名準媽媽懷孕37週，母親卻因想要「龍寶寶」希望她年後再生產。 示意圖／ingimage

龍年，許多夫妻積極拚「龍寶寶」求好兆頭，但也有人認為這只是迷信。一名準媽媽懷孕37週，加上胎兒有些臍帶繞頸的現象，隨時都能生產，然而媽媽卻因期盼「小龍女」，不停希望女兒等到年後再生產，讓她備感困擾，「到底龍年生小孩對妳來說有多重要？」

一名網友在Dcard以「龍寶寶真的這麼重要嗎」為題發文，由於媽媽很期盼自己生龍寶寶，因此懷孕期間媽媽許多言論讓自己備感壓力。原PO表示，懷孕前期還不確定性別時，媽媽便開口閉口說是「龍子」，後來確定性別為女嬰，便改口「小龍女也不錯」。更讓原PO困擾的是，媽媽一直希望自己年後再生產，即使發現胎兒臍繞頸，卻嘴硬是「珍珠項鍊」，原PO只能告訴媽媽生產的時機是「看我的子宮頸，不是看天命」。

原PO崩潰表示，整個孕期不斷忍受媽媽的情緒勒索，無法理解為何媽媽一直執著於龍寶寶，「到底龍年生小孩對妳來說有多重要，講難聽小孩也不是跟我姓又如何跟妳有關係？」，原PO因擔心生產後還要持續被轟炸，因此選擇不告訴媽媽立春就是龍年的事。

許多網友直呼媽媽的言論讓人壓力很大，「直接跟她說，妳這樣很討厭、很煩，我感受不到關心，麻煩給我空間」、「傳統觀念真可怕，孕婦生活各方面都這麼辛苦了，有人逼我這樣做事我鐵定反著來」、「這麼想生龍寶寶，不會自己去生嗎？」、「自然產是要怎麼選？而且立春後就是龍寶寶了啊？」

也有網友表示，不理解為何許多人一定要生「龍寶寶」，「不太懂為什麼一定要龍年生，龍年有比較好命？」、「屬什麼不重要，投對胎比較重要吧？」、「一個很現實的問題，龍寶寶考大學不好考喔」、「龍寶寶的出生從幼稚園一路到出社會求職，完全都是一道一道窄門，各個時期的競爭人數都是比往年還多，心很累」。

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