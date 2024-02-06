小叔麻將打到深夜、垃圾不清 長媳嘆快過年了「社恐又要發作」

在傳統的大家庭裡，長媳確實很難為。日前有一名長媳上網發文表示，自己長期被婆家晚輩欺壓，現在快要過年了，社恐又要發作了，引發網友心疼熱議，直呼「辛苦了」。

日前有一名長媳在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，「身為大嫂就要做好什麼榜樣嗎？過年又要到，社恐又要發作了」。她表示，娘家覺得她嫁到了一個還不錯的老公，老公也確實很努力工作，但他的工作要輪三班，常常不知道家中的狀況。

原PO透露，婆婆幫每個孩子買房、買車，唯獨長子長媳住在原本的老家。而小叔三不五時跑回老家，假日也經常來家裡打麻將，還打到凌晨一點，小孩被那些打麻將的人吸引，也跟著不睡覺，打完之後垃圾留著，人全部跑光光。日前小叔才因為一包垃圾侵門踏戶的來罵她，她覺得長期被婆家晚輩欺壓，心裡苦悶於是上網抒發一下。

原PO表示，自己因為生小孩造成無法復原的聲音乾啞，變得不愛說話，說話傷喉嚨，吵架也大聲不起來，就任由晚輩四處說閒話，造成婆家親友對她異樣眼光跟消遣，現在過年又要到，深怕社恐又要發作了。

文章一曝光立即引發熱議，不少人為她抱屈，「為了小孩有好的成長環境，兇他一次讓他知道你也是有脾氣」、「打麻將很吵的，這種人很自私，知道不能在自己家吵老婆孩子，反正吵別人無所謂」、「你這樣子長期下來會生病的，他們有自己的房子了就應該去自己的房子使用，先生輪班時間無法配合真的很辛苦，我也理解，越是這樣子越要把孩子與家顧好，硬起來黑掉又怎樣，加油！」

也有不少網友看完心疼表示，「懦弱會害了自己和孩子」、「就跟小叔開罵，黑化自己，他才不敢得寸進尺」、「裝攝影機吧！然後打電話報警」、「分家了，鎖換掉，自己家自己悍為起來，不然就也搬出去住」。