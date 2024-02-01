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兒子讓國中女懷孕...爸媽第一時間想到「這事」急求救 網轟：垃圾家長

香港01／ 撰文：夏洛特
原PO稱兒子與國中女同學發生性行為，結果令對方懷孕。情境示意圖。圖／Ingimage
原PO稱兒子與國中女同學發生性行為，結果令對方懷孕。情境示意圖。圖／Ingimage

當意識到子女犯錯，父母到底應該如何處理？近日有台灣網友在網上發文「求救」，稱兒子令國中女同學懷孕，但作為家長的原PO第一時間不是好好教育兒子，竟是離譜地想幫兒子「完全避免責任」。言論引起網友不滿，紛紛批評原PO是「垃圾家長」，「應該是從小就教導他要負責吧！」、「你這樣教小孩，以後會多有前途啦」。

近日有網友在Facebook社團「匿名公社」發文向其他網友求助，稱兒子與國中女同學發生性行為，結果把女同學的肚子搞大，然而由於女同學年紀尚小，「不希望她影響前程」，加上怕事件會令同校的姐姐「難做人」，似是打算低調處理。不過他們並不打算負責或教育兒子，反而問網友該如何完全避免兒子負責任。

相關言論隨即引起網友強烈不滿，紛紛批評原PO是「垃圾家長」、「十分自私」，指作為家長有教育孩子責任，在兒子犯錯時應該教他承擔罪責，「應該是從小就教導他要負責吧！不是閃避責任」、「你家小孩有前程，被搞大肚子的就不需要前程？」、「想要完全逃避責任？你這樣教小孩，以後會多有前途啦」、「有這樣的父母難怪兒子這樣」。不過也有網友提出質疑，「是編的吧？」、「難以想像有這種爛人，如果是真的也太可怕了」。

亦有網友表示假如事件屬實，而國中女同學未滿16歲，那麼原PO兒子或涉違法，指台灣法律提及未滿16歲的男女合意性交或猥褻可能觸犯刑事犯罪，因此表示「避責？希望女方家長已經在提告路上」、「無法免責。花錢和解換緩起訴，或緩刑吧」。

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文章授權轉載自《香港01》

懷孕 提告 猥褻 育兒

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