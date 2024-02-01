她不解婚後為何要叫對方父母「爸媽」？過來人曝10字被讚爆：一點都不難！

根據台灣的習俗，夫妻結婚後，男方要稱女方爸媽「岳父、岳母」，女方要稱男方爸媽「公公、婆婆」，但也有不少人會直接改口叫「爸媽」。對此，有一名網友好奇，為何結婚後，要叫對方的父母「爸媽」？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「爆料公社」表示，為什麼結婚後，就一定要叫另一半的父母為「爸媽」？難道不能雙方各自搞定自己的父母就好了嗎？

貼文一出後，多數網友都認為這是表達尊重，「稱謂是一種態度跟尊重」、「連這個也計較建議不要結了」、「跟著另一伴稱呼對方家裡長輩很難嗎？」、「有這樣想法真的不要結婚」、「厲害厲害，連這個也可以有問題...」、「因為這個就叫做家庭倫理！」、「可以離了.....一個人最簡單」、「婚不用結了，結了也是出問題」、「不結，什麼事情都沒有了，無憂無慮」、「不解？別結婚就好了啊」。

不過，也有部分網友分享自身經驗，紛紛回應「我都叫岳父、岳母」、「剛開始有點不好意思，但久了就會很自然，而且有時候會直接說，這是我爸我媽」、「我家現在就是這樣，搞定彼此的爸媽，其他互相尊重就好」、「這個問題我也納悶很久，所以依然堅持叔叔阿姨，自己父母自己顧」、「我跟我老婆就是各自的家庭各自處理」、「雖然我叫了12年還沒習慣，內心可能還在抗拒吧！但因為老公的關係，我會叫！」。