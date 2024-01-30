男友A片只買正版！她遊戲玩一半被分手 原因曝光網嘆「是狠角色」

許多情侶分手，往往是因為價值觀的不合。一名女網友就透露，自己最近玩了一款陷入抄襲爭議的遊戲，卻被有高道德標準、連A片都堅持買「正版」的男友批評助長違法，還因此提出分手。對此，她傻眼質問「真的這麼道德敗壞嗎？」一票網友卻都歪樓留言，「A片用買的？在這裡跟他敬禮」、「是個狠角色！」

原PO在Dcard發文說道，男友平常沒在玩遊戲，聽到她最近玩的遊戲名稱之後，卻主動聊起，還展現出很有興趣的模樣。男友忽然脫口問出，「這款遊戲抄襲成這樣，怎麼還這麼多人玩？」她解釋自己只是覺得遊戲很好玩，卻被男友認為此舉是在助長抄襲。

原PO進一步表示，這款遊戲是將很多遊戲的精隨融合在一起，和純粹抄襲感覺不太一樣，男友卻反嗆「抄襲還有分純不純粹喔？那下載盜版A片的人都說他們只是載下來，參考一下就好啦」。原PO補充，男友相當注重版權問題，「看A片都是用買的，數位跟實體片都有」，而自己因為當時在遊戲中，朋友也都在線，只是沒開麥克風，感受到男友的不耐煩，情緒也跟著變差。

她完全沒想到男友會因為遊戲而翻臉，因此直言「這對我來說也不重要啊，你找我聊又莫名其妙不爽幹嘛？」男友臉色難看，沉默1分鐘便開始穿外套背包包，酸「跟沒道德感的人溝通完全沒意義」就甩門而出，隔天還傳訊息提分手，稱兩人價值觀差異太大，不適合走長遠。對此，原PO傻眼直呼，「真的這麼道德敗壞嗎？因為遊戲分手丟臉到完全不敢跟身邊朋友說」。

貼文發出後，有些網友表示可以理解原PO男友提分手，「妳男友有學過美術或創作專業嗎？對於學過美術的人來說，其實抄襲是很嚴重的問題耶」、「男友沒有錯吧，你們就是觀念不合，他也不是強迫妳一定要接受」、「他連A片都用買的，道德感很強確實會對妳的行為生氣吧」、「真的就價值觀的問題，所以他不能接受就分手而已，沒有誰對誰錯。如果妳是設計師的話應該可以理解，自己辛辛苦苦的美術成果被人拿去縫合的感覺，只能說他比較在意這部分」。

但有些網友仍覺得因為版權問題就分手太誇張了，「善用溝通和相處的人，不會因為這種小事就做出這麼重大的決定」、「這反應真有點過頭，確實是有一部分人極度的支持、尊重原創、正版，算是一種精神吧，只不過就這樣分手是真的有點太誇張」、「玩個遊戲而已，不就是要放鬆的嗎，不用這麼嚴肅吧？壓力好大，而且因為這樣就說沒道德，是不是太偏激了？」

還有一票網友歪樓留言，「A片用買的？在這裡跟他敬禮」、「是個狠角色！」、「這輩子第一個聽過A片全部看正版的」、「A片看正版，真的是很有錢」、「居然連片子都用買的，夠離譜，給過，只能說你們真的不合，不是任何一邊不好」、「不論如何，我都會給這個買正版A片的態度一個respect（尊敬）」。