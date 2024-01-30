快訊

LINE免費貼圖8款來了！新年祝賀小恐龍超萌報到 麥當勞經典角色齊聚、還有精品款

台北天空塔開發案遭檢舉涉掏空10億 碩河副董遭限制出境出海

他點這款「LINE新貼圖」嚇到路邊大叫！網氣炸「一定封鎖」教你關閉方法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她搶佔副駕駛座還怨「大嫂小孩子氣」 網反譴責：白目

聯合新聞網／ 綜合報導
有一名女網友發文抱怨「副駕駛座為什麼身為妹妹就不能坐？」 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
有一名女網友發文抱怨「副駕駛座為什麼身為妹妹就不能坐？」 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

通常自家車的副駕「寶座」，會是女友或老婆的專座。日前有一名小姑發文表示，搭哥哥的便車回家，嫂嫂見她坐在副駕駛座一臉不爽，還大力甩門。她認為大嫂小孩子氣，引發網友熱議，反指她「白目」。

有一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文抱怨，「大嫂是不是小孩子氣？副駕駛座為什麼身為妹妹就不能坐？」

原PO表示，她剛好出門在外，就順便搭哥哥的便車要回家，因為哥哥先來載她，嫂嫂在百貨公司購物拖太久，等嫂嫂要上車的時候，見到她坐在副駕駛座上就一臉不爽。

原PO透露，回家的路上，她轉頭想跟嫂嫂說笑，嫂嫂一臉不屑表情對著她，然後中途停下來在加油站如廁，嫂嫂便搶著去，再快步上完廁所回到車邊，此時因為原PO用跑的所以又搶到了副駕駛座，嫂嫂見狀只好無奈的又坐回後座去，並生氣的大力甩上門。

這篇文章迅速引起熱烈討論，網友對此提出譴責「你很可惡」、「沒有什麼為什麼不能坐，只是有禮貌的人會讓嫂嫂坐副駕」、「你白目，讓我想到一個對哥哥幻想的噁心巴拉女」、「你為什麼那麼沒自知？那麼白目？」

還有不少網友認為「覺得毒菇很故意，已經修理嫂嫂就算了，還po文批評嫂嫂小孩子氣」、「大嫂不是小孩子氣，但你是白目」、「如果今天你老公的妹妹坐在副駕駛座，讓你坐後座，你會作何感想？」、「妳應該是上完廁所後，坐後座才對」。

毒姑 廁所 妹妹 大嫂 小孩子氣 嫂嫂

延伸閱讀

日本「小合掌村」童話變調！無視告示牌提醒 台灣團客嬉鬧打雪仗

物價狂漲！高雄路邊攤「小碗陽春麵60元」 他無奈：貴到自學煮菜

跟工程師男友坦白職業下秒被甩 伴遊妹痛批：不偷不搶憑什麼看不起？

相關新聞

她搶佔副駕駛座還怨「大嫂小孩子氣」 網反譴責：白目

通常自家車的副駕「寶座」，會是女友或老婆的專座。日前有一名小姑發文表示，搭哥哥的便車回家，嫂嫂見她坐在副駕駛座一臉不爽，還大力甩門。她認為大嫂太小孩子氣，引發網友熱議，反指她「白目」。

交往1年從不帶錢出門！ 男友慘變ATM崩潰：吃什麼都好盤

不少情侶交往後，在金錢方面會達成默契，如吃飯AA制，或是互請一餐，藉此你來我往、達到平衡，雙方不易因金錢問題而起衝突，心裡也較為舒坦。不過日前一名男網友發文抱怨，女友出門都不帶錢，小至飲料、大至三餐等都是他在出錢，交往一年多來都是如此，長期背負雙人份的金錢開銷也讓原PO壓力山大。

【當代散文】蔣亞妮／（下）

2. 死神的呼吸

【心裡畫】李進文／狼情愫

秋天是狼活躍的季節，群聚、狩獵，喜歡露天歇憩。

【慢慢讀，詩】無花／鬼玩具

母親說搶走我的玩具的玩伴

【當代散文】蔣亞妮／好好呼吸（上）

1. 腹式呼吸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。