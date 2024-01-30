她搶佔副駕駛座還怨「大嫂小孩子氣」 網反譴責：白目

通常自家車的副駕「寶座」，會是女友或老婆的專座。日前有一名小姑發文表示，搭哥哥的便車回家，嫂嫂見她坐在副駕駛座一臉不爽，還大力甩門。她認為大嫂太小孩子氣，引發網友熱議，反指她「白目」。

有一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文抱怨，「大嫂是不是小孩子氣？副駕駛座為什麼身為妹妹就不能坐？」

原PO表示，她剛好出門在外，就順便搭哥哥的便車要回家，因為哥哥先來載她，嫂嫂在百貨公司購物拖太久，等嫂嫂要上車的時候，見到她坐在副駕駛座上就一臉不爽。

原PO透露，回家的路上，她轉頭想跟嫂嫂說笑，嫂嫂一臉不屑表情對著她，然後中途停下來在加油站如廁，嫂嫂便搶著去，再快步上完廁所回到車邊，此時因為原PO用跑的所以又搶到了副駕駛座，嫂嫂見狀只好無奈的又坐回後座去，並生氣的大力甩上門。

這篇文章迅速引起熱烈討論，網友對此提出譴責「你很可惡」、「沒有什麼為什麼不能坐，只是有禮貌的人會讓嫂嫂坐副駕」、「你白目，讓我想到一個對哥哥幻想的噁心巴拉女」、「你為什麼那麼沒自知？那麼白目？」

還有不少網友認為「覺得毒菇很故意，已經修理嫂嫂就算了，還po文批評嫂嫂小孩子氣」、「大嫂不是小孩子氣，但你是白目」、「如果今天你老公的妹妹坐在副駕駛座，讓你坐後座，你會作何感想？」、「妳應該是上完廁所後，坐後座才對」。