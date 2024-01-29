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親子談「性」輕鬆說 4撇步開啟對話

中央社／ 台北29日電

正值青春期的孩子逐漸面臨「性」煩惱，同學閒聊或從網路尋找可能是錯誤觀念，但親子談「性」常難以啟齒或輕輕帶過，衛生福利部國民健康署傳授4撇步與孩子建立正向溝通模式。

適逢寒假，親子相聚時間增加，國健署長吳昭軍今天透過新聞稿建議家長，不妨透過春節假期、家庭聚會或旅遊等親子互動時機，試著與家中的青少年開啟「性」健康對話，透過親子間坦誠交流，引導和給予成長過程中的支持，讓孩子可以更加理性及健康地面對自己的身體和情感。

國健署提供對話4個撇步，幫助親子間建立正向的「性」溝通模式。

第1個撇步是「做個可以討論的父母」，許多家長覺得對「性」所知太少，其實家長不需要以性學專家角度與孩子談，只要讓孩子感覺家長是可以一起討論「性」話題的對象，孩子遇到困擾時就會主動詢問。

第2個撇步為「創造可以討論的時機」，國健署表示，青春期孩子不像兒童期，不會主動詢問，需家長主動從生活取材、把握機會開啟話題，如透過新聞報導或學校生活事件等，由父母先以開放式問題向孩子提問看法，雖孩子可能以簡答或還好等口吻表達，家長還是要把握對話時機。

第3個撇步是「運用正向鼓勵與溝通」，國健署指出，青春期孩子注重自主與獨立，需別人尊重及肯定，會預設「說了就會被罵」等立場，家長可多用正向鼓勵溝通技巧，包括同理、尊重、肯定、鼓勵及分享彼此等，取代負向溝通方式，如權威禁令、假設性懷疑、批評否定等。

第4個撇步為「指導孩子思考、決定及負責任」，國健署表示，青春期孩子需有機會訓練思考，學習做決定，依據決定行動獲得經驗。父母與孩子溝通時，可用開放態度先聆聽孩子想法，一起分析事件原因與可能後果，再提供家長想法及過去經驗，引導討論不同情境選擇的利弊得失。

親子 國健署 青春

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