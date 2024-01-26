人妻當初結婚沒做1事 事後被婆婆嗆：不是我們家的人

早期傳統觀念裡，女生結了婚就得冠夫姓、入夫家戶籍，但隨著時代變遷，現在多數人已沒有這樣的要求。不過有一名人妻抱怨當初結婚時沒有遷戶籍，沒想到竟被婆婆斥責不是他們家的人，讓她氣得想獨立戶口。

這名人妻在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文說自己結婚一年多了，最近被婆婆發現她當初結婚沒遷戶籍，但因為大嫂（老公哥哥的老婆）也沒遷，因此她覺得沒遷戶籍也不會怎麼樣，沒想到婆婆卻竟然說「沒遷就不是吳家的人」，讓她聽了很無言，心想「我姓林…不姓吳，我也沒冠夫姓啊」。事後原PO跟老公說要遷戶籍可以，但要遷出來獨立戶口，她也想問問大家因為不想跟公婆同一戶口，想獨立出來會很過分嗎？

貼文引起眾人熱議，鄉民一面倒地不認同婆婆觀念，「不是他們家的人就不是他們家的人，會怎樣嗎？」、「是有皇位要繼承，還是有多少遺產要分？給個非遷不可的理由唄」、「人在家就好阿，跟戶籍有啥關係」、「幹嘛遷戶口，就算遷了，也不把媳婦當自己人啊」、「遷戶口很重要嗎？我媳婦也沒遷啊，反正年輕人高興就好」、「結婚11年我的戶籍還在娘家」、「不是吳家人不好嗎？以後婆家有什麼過份的要求，淡淡回一句：我不是吳家的人」。

還有過來人曝遷戶籍的缺點，「遷戶籍很多隱私和文件會曝光亂拆」、「跟先生遷出用單獨個人生活戶，住址還在這，以後辦事情也不用跟長輩拿戶口名簿，同戶辦事情不方便」、「沒遷才好啊，為什麼一定要遷？遷了還要改一堆東西，很麻煩」、「千萬要堅持不要遷，不然要用到戶口名簿的時候，拿還要看人臉色被問東問西，不然就是百般刁難」。