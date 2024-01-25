父母房子傳男不傳女...一到手就賣掉 作家嘆：最終還不是到外人手裡

作家黃大米在臉書談起日前和高中同學聚餐，「一年一會」維持情誼。20幾歲時聊工作、男友，30幾歲的時候聊買車、買房、生小孩、婆媳相處，40幾歲時老同學轉而聊起家庭遺產分配，一致的結論是「台灣多數的家庭都重男輕女，錢財可以加減一點分給女兒，但房產絕對要留給兒子，因為才不會變成外人的。」

黃大米分享親戚故事，大舅當年是中醫，本來有房子在小鎮鬧街，大舅身故後，「把房子分給了幾個兒子，兒子們沒有留祖屋觀念，紛紛賣掉房子，搬到其他地方去了。」父母輩留房子給兒子，本意是不想流落外人手中，但兒孫卻賣房，最終還是到了外人手中。

黃大米感嘆，「不是靠自己打拚出來的東西，很難會懂得珍惜」，父母亡故後掉下來的財富，一如中了樂透頭獎，老一輩打拚出來，下一代卻憑空得來，怎可能會知道意義？所謂「富不過三代」就是這個道理。懂得存錢的人，才會永不匱乏。

po文釣出不少過來人，「我爺爺留著祖厝，希望三個兒子們未來還有相聚的家，結果爺爺告別式隔天，房子已售出（三個兒子一致同意分錢走人）」、「所以女兒真的不要想太多，盡力就好，才不會有怨」、「我還聽過，甘願讓兒子敗光，也不願留給外人(女兒)」。

也有網友笑稱，「我們現在60幾歲，聚會時都聊著，你都看哪幾科，介紹一下醫生，吃些啥藥的」、「我爸爸那一代兄弟三個人都講了二十年才同意賣土地，因為如果不處理的話，下一代會有14個人」、「所以還是當女兒好，可以站高山看馬相踢」。