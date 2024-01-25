年節近了！婆婆急叩前兒媳「回來打掃」 嗆：別以為離婚就能不做

不少情侶交往後，在金錢方面會達成默契，如吃飯AA制，或是互請一餐，藉此你來我往、達到平衡，雙方不易因金錢問題而起衝突，心裡也較為舒坦。不過日前一名男網友發文抱怨，女友出門都不帶錢，小至飲料、大至三餐等都是他在出錢，交往一年多來都是如此，長期背負雙人份的金錢開銷也讓原PO壓力山大。

2024-01-20 12:42