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年節近了！婆婆急叩前兒媳「回來打掃」 嗆：別以為離婚就能不做

聯合新聞網／ 綜合報導
清掃示意圖。 圖／pakutaso
清掃示意圖。 圖／pakutaso

年節將近，民眾陸續安排大掃除，準備清清爽爽地迎接新年到來。但對某些家庭來說，「家務」始終是媳婦的工作，甚至有離婚女性接到婆婆「指令」，要求她回家打掃，並理直氣壯地說「別以為離婚了就可以不要做」，讓旁觀者傻眼表示「哪來的臉？」。

原PO指出，此事是發生在親戚的小姑身上，小姑結婚十多年幾乎靠自己撐起一個家，直到去年才想通離婚恢復單身。然而春節快到了，前婆婆想起往年「好用的媳婦」，就要孫子打電話給媽媽（小姑），要她回來打掃、整理家裡，當孫子質疑為何媽媽離婚還要回來清掃，前婆婆便理所當然地表示，這「本來就應該」是小姑該做的，別以為離婚了就可以不做！

驚世發言被原PO分享到臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」後立刻掀起熱議，紛紛留言「腦袋被門夾了嗎？」、「今年最好笑的笑話」、「腦子進水也要有個極限吧」、「世界上所有婆家都是婚姻終結者」、「好險已經脫離苦海」。也有人照樣造句，「前婆婆死後財物前媳婦『本來就應該』分一份：別以為離婚了就可以不給」。

離婚 婆婆 小姑 媳婦 農曆過年 春節

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