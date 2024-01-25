女友藥物流產「血染整張床」！他見1幕怒轟不懂事 網友全炸鍋

現代年輕人因難以負擔養育小孩沉重的生活費，紛紛不願意生小孩，導致台灣生育率淪為全球倒數。近期一名網友抱怨女友使用藥物流產，導致大量出血把床單用髒，讓他非常生氣。貼文一出後，立刻引起廣大網友留言撻伐。

這名網友在臉書社團「匿名3公社」抱怨，表示近期和女友達成共識，使用藥物進行流產，知道女生藥物流產很辛苦，決定負擔所有醫療費用，也自願陪女友去婦產科。不料，回家後女友下體大量出血，用衛生棉也止不住，把床單弄的全沾染血色。

這名網友進一步指出，雖然女友事後有道歉，並表示可以再買一個新的做賠償，但自己仍非常生氣，認為女友不懂事，應主動提出把床單拿去洗，更在文末表示「我不覺得自己有什麼問題」。

貼文一出後，多數網友瞬間炸鍋，紛紛開嗆「呸，綁起來不要用了，女生好倒楣，她都說要買給你了」、「大量出血你難道不會擔心會不會有問題嗎？居然不擔心你女友身體，只在乎那個破床單」、「誰讓她懷孕的啊？」、「病識感0分的人」、「你這樣子的男人不及格」、「她拿掉的是你的孩子，大量出血你不但不安慰她，還怪她弄髒床單？」、「你真的不要禍害別人的女兒」、「你媽當初怎麼沒把你流掉？」。