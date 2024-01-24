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老公給50萬元要妻子幫顧婆婆 她愣問：這筆錢該拿嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻猶豫是否該收下老公給的50萬元，幫忙照顧婆婆。示意圖/ingimage
一名人妻猶豫是否該收下老公給的50萬元，幫忙照顧婆婆。示意圖/ingimage

婚後有許多事情要分擔，不過若夫妻談不攏，恐怕影響雙方情感。日前有位人妻表示，他們已跟公婆分開住20年，而小姑跟公婆住，目前婆婆癌症，小姑已經照顧不下去，想要請她老公輪流照顧，但老公希望由原PO來照顧，決定給她50萬照顧費，讓她猶豫「這筆錢要拿嗎？」

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她跟老公已經跟公婆分開住20年了，現在住在公公祖產的房子，小姑則跟公婆居住，現在婆婆癌症治療中，小姑說自己照顧到快撐不下去，要原PO的老公幫忙照顧。

不過原PO指出「我們現在有2歲的小孩，我是六日兼職工作，平日做家庭主婦，老公擔心要去照顧婆婆的話，無法保障我跟小孩，決定給我一筆50萬，說之後幫忙照顧他們家」。

原PO接著表示，因為婆婆的看護費很高，老公的壓力很大，小姑又想要探聽老公給多少照顧費，讓她崩潰直呼「我們夫妻不用養孩子嗎？小姑講話的態度就是要老公別養我跟小孩了，搞到我們夫妻有點失和」。文末她猶豫「這筆錢我該拿嗎？法律上是兄妹一起照顧爸媽，都沒辦法了才輪到媳婦吧？我能幫忙的是找長照資源」。

對此，網友們回應「要拿50萬元保障自己，以免小姑花光，照顧公婆是妳老公跟小姑的事，妳也不用出錢，只需要偶爾幫忙一下就可以了，要顧好自己跟小孩，別傻到去借錢給老公，便宜了小姑」、「照顧責任的第一順位是親生子女，媳婦是第六順位，再怎樣都跟妳無關」、「50萬可以先拿，現在不拿以後就拿不到了，也不要傻傻的被小姑計算妳的錢」、「不然妳們就把公婆的房子賣掉，錢給婆婆用，這樣妳老公跟小姑就不用額外花一筆看護費」、「可以把兩間房子拿去銀行貸款，現在利息也都很便宜，就可以先度過這個難關」。

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