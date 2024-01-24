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過年聚餐送禮盒被嫌「沒誠意」 男友要她包紅包：給我爸媽各2000元就好

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友的男友媽媽約她過年時去他們家吃飯，原po也計畫準備禮盒給他們家，不久後男友就提到過年去他們家應該要有點表示，要求她包紅包，令原po相當傻眼。示意圖／ingimage
有網友的男友媽媽約她過年時去他們家吃飯，原po也計畫準備禮盒給他們家，不久後男友就提到過年去他們家應該要有點表示，要求她包紅包，令原po相當傻眼。示意圖／ingimage

過年期間有些情侶或閨密會去對方家裡吃飯聚餐一起享受新年氣氛。一名網友和男友交往三年了，男友媽媽約她過年時去他們家吃飯，原po也計畫準備禮盒給他們家，不久後男友就提到過年去他們家應該要有點表示，要求「包給她爸媽各2000元、包給妹妹1200元」，令原po相當傻眼，於是想問問，「男友叫我過年要包紅包給他家人，這樣合理嗎？」。

一名網友在社交平台「Zuvio」發文，她和男友今年交往滿三年，和對方家人越來越親近，偶爾也會去他們家吃飯聊聊天，所以男友媽要她過年初一一起吃頓飯，由於他們家距離車程才10分鐘，她認為過年大家一起熱鬧也不錯，爸媽也同意，於是她就答應了，在這之後她也計畫好聚餐那天要帶水果和蛋捲禮盒去他們家，但還沒有跟男友說。

後來男友提到過年要一起吃飯的話應該要有點表示，並建議原po「可以包個紅包，但他們還沒出社會所以不用包太多，我爸我媽各2000應該可以」，她一聽相當傻眼，「這不是結婚之後才會這樣做嗎？」並表示自己有準備水果禮盒給對方，沒想到男友卻認為，只送禮盒「有點沒誠意」，甚至要她「再包給妹妹1200元的紅包」，令原po相當疑惑，「連他妹我都要包紅包嗎？？我們才差2歲而已耶？」。

網友紛紛表示，「他有包紅包給妳的家人嗎？如果沒有，那他哪來的勇氣要妳包？」、「我看到標題就覺得不合理，你們又還沒結婚」、「不合理，請分手」、「分吧，你跟其他人交往很少會有對方要紅包的吧？」、「拿他的錢來包紅包」、「我男友全家人都會包紅包給我欸，而且他們還不准我帶伴手禮，現在就要吃你夠夠，你自己想一下結婚情形」。

紅包 男友 情侶 伴手禮 農曆過年

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