買手機給女友當「情人節禮物」問送禮時機 網幽默：怕分手趕快送

情侶間互送禮物是讓感情增溫的方式之一，日前有位男網友表示，他買了一支512g的iPhone 15 Pro Max想送女友，打算當情人節禮物，但猶豫要情人節當天送比較有儀式感，還是提前送給對方，讓她先使用新手機拍照、出遊呢？對此，多數網友建議「提前送比較好」。

一名網友在臉書社團「匿名3公社」發文表示，他女友到現在還在使用iPhone 7，因此他花了年終獎金買了iPhone 15 Pro Max 512g想送女友，打算在情人節給女方。

不過原PO表示，2月14日是大年初七，他們兩人一定會一起出去玩，好奇「女生覺得何時收到禮物比較開心？」他猶豫「2月14日情人節當天收到手機，有滿滿的儀式感」，但「提前收到禮物，就可以拿新手機出遊拍照」。

對此，多數網友建議提前送「提前送，然後情人節再一起去吃大餐」、「提前送吧，避免為了慶祝情人節就刮到、摔落」、「提前送吧，還要研究一下怎麼使用啊」、「就直接送了啊」、「提前送，然後情人節一起吃飯，弄點儀式感，暖到心坎裡」、「提早說給她情人節禮物」。

但也有網友幽默表示「先確定她會不會跟你分手再送，畢竟送出去又拿回來也不好看」、「收到禮物會開心或不開心早已經定好」、「醒醒，你沒有女友，你送你左手新手機要幹嘛？」、「現在就送吧，說不定明天就分手了」、「先送吧，萬一情人節有別人送了就尷尬」、「我在這邊排隊等分手轉售」。