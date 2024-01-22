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用交友軟體心好累！ 她喊「這1款男生」不要選：99%是詐騙

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友以「用交友軟體用到心好累」為題發文，統整出3點使用心得，更點名「這1款男生」幾乎都是詐騙。示意圖／ingimage
女網友以「用交友軟體用到心好累」為題發文，統整出3點使用心得，更點名「這1款男生」幾乎都是詐騙。示意圖／ingimage

現今有許多人會透過交友軟體，找到心儀的對象。不過，有女網友以「用交友軟體用到心好累」為題在Dcard發文，統整出3點使用心得，更點名「這1款男生」幾乎都是詐騙，她也不禁感嘆「我要戒交友軟體了」。

原PO表示，自己通常成功配對的對象，要不是不太說話，聊到後面就會莫名其妙斷聯，不然就是詐騙，「疑似詐騙的遇多了，我都已經能理出份心得了」。她首先強調，千萬不要選「住在海外」的人，她舉例自身經驗，當時對方答應邀約十分爽快，結果約定前一天卻直接斷聯，「回想起他老是跟我聊加密貨幣，又經常畫大餅說他未來跟我在一起會怎樣怎樣…立即悟了」。

原PO接著說明第二點，她認為騙子都很喜歡畫大餅，只要當事人沒有及時辨別就容易中招，幸好自己是非常理智、戒心強的人才沒有被騙。她透露，通常對方一直聊「投資」、「加密貨幣」或強調自己很會賺錢，幾乎都是詐騙，而即便能和對方見面，也一定注意對象行動，不能只透過說話了解一個人。

第三，原PO指出，不要選外型太優秀的，尤其是一看就覺得是模特兒的類型，除非軟體有設置真人認證，否則大多都是偷圖。她表示，其實自己也覺得交友軟體的功用不大，「生活圈子小、長期單身我也認了，習慣就好，我要戒交友軟體了」。

貼文一出，引起許多網友討論，「照片普通的普通人根本沒聊到天的機會啊」、「交友軟體上面一堆自介說自己好聊，結果都句點回覆，開放性問題也回什麼：沒印象、不太清楚、哈哈哈之類的回覆」、「蛤？原來女生也會配到都不說話的，我以為只有男生會這樣」、「顏值高的男生都不太理人」。

還有不少網友建議，從現實生活中認識對象較實際，「建議從生活中認識吧，我後來也是刪掉app走出家門就交到了，最近準備結婚」、「建議可以參加實體活動認識異性」、「多出門走走」、「刪除交友軟體，正常人沒幾個」。

交友軟體 詐騙 Dcard

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