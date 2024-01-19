快訊

稱與韓國瑜默契佳 傅崐萁：江啟臣如何兼顧選台中市長

力挺「寧夏夜市科目三大賽」 呱吉：除1招外幹譙或禁止沒效果

台中麥當勞停車場驚傳命案！車內1女死亡、1男頸部割傷搶救中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

敢生小孩嗎？同間房3年後「暴漲550萬」 公務員情侶嘆：怎麼生

聯合新聞網／ 綜合報導
房價高漲，年輕人買不起房，孩子也不敢生了。本報資料照
房價高漲，年輕人買不起房，孩子也不敢生了。本報資料照

台灣房價持續飆漲，未來有更多年輕世代買不起房，一名網友表示，他3年前看上1間3房的房子，當時售價7百萬，而最近再看就已經飆漲到1250萬，足足漲了550萬。原po表示，儘管他與女友收入穩定，但想到買房後要養育孩子的問題、怎麼維持生活水平，就相當頭痛，也忍不住問網友們「敢生小孩嗎？」，文章曝光引發熱議。

該名網友在DCARD發文，說自己最近正在看房，發現3年前3房只要7百萬，同個建案現在要價1250萬，漲了550萬。他與女友是雙薪公務員，認為若買了房子就很難再負擔小孩的費用，且生活水平也會跟著變差，試問房價這麼高，大家「敢生小孩嗎?」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「生出來也是被上流階級剝削」、「房價漲沒問題，至少要讓人租的起吧，一個人連租房都做不到，你還期待他能有多少生產力？」、「這就是M型社會」、「極度不合理的房價還要硬叫人吞下去」、「10年前我朋友認為房市會跌，所以把好幾棟房子全都賣掉，10年後他說如果當初就放在那不理他，他現在也不用那麼認真做生意了」。

買房 情侶 公務員 房價

延伸閱讀

送罹癌親戚「一箱雞精」補身體？網友狂勸先做這事：病友狀況不同

沒人接家業！她父母把工廠關掉轉行 婆婆怒：怎麼不給我兒子接

年前大掃除！12生肖注意「這些地方」要掃乾淨 命理師：否則會衰

「窮人小確幸沒了」！他買炸雞驚見這價格嚇壞 網友：這只是開始

相關新聞

敢生小孩嗎？同間房3年後「暴漲550萬」 公務員情侶嘆：怎麼生

台灣房價持續飆漲，未來有更多年輕世代買不起房，一名網友表示，他3年前看上1間3房的房子，當時售價7百萬，而最近再看就已經飆漲到1250萬，足足漲了550萬。原po表示，儘管他與女友收入穩定，但想到買房後要養育孩子的問題、怎麼維持生活水平，就相當頭痛，也忍不住問網友們「敢生小孩嗎？」，文章曝光引發熱議。

沒人接家業！她父母把工廠關掉轉行 婆婆怒：怎麼不給我兒子接

父母打拚一生的家產，多數都會留給子女們。但近日，卻有名人妻抱怨，娘家父母的工廠沒有女兒想接手，因此就關了。沒想到，婆婆得知後相當不悅...

獅子大開口！她在台積上班公婆指定過年紅包八萬八 未婚小姑也要一包

農曆新年將至，過年包紅包的這個習俗，已經是大家代表祝福的一種方式。一名女網友表示，婆婆在得知自己與老公的報稅狀況後，便獅子大開口的要求她包88,000的紅包給他們，更要求也給小姑包一個36,000的紅包，她憤恨表示「關我屁事！」

習俗最重要？公公禁她初一回娘家 眾人歪樓：沒說除夕不行吧

農曆春節是華人非常重要的節日，一些傳統習俗不因時代變遷而消失或改變，例如嫁出去的女兒會在初二回娘家。一名人妻就抱怨想在初一先回娘家過夜，沒想到被公公阻止，還說搬出習俗威嚇，讓她相當氣憤。

【聯副文訊】《今文觀止》入選香港《亞洲周刊》2023年度十大好書

2023全球華人十大好書（非小說）揭曉，本刊專欄作者張作錦《今文觀止》入選十大好書之一，為台灣唯一入選的作品。

【回音壁】周玉山／《今文觀止》猶未止

張作錦先生的《今文觀止》，以報人的敏銳，貼近史家的筆觸，寫中國近現代的人與事，彌補台灣教學的不足，贏得讀者的目光，也讓我...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。