敢生小孩嗎？同間房3年後「暴漲550萬」 公務員情侶嘆：怎麼生

台灣房價持續飆漲，未來有更多年輕世代買不起房，一名網友表示，他3年前看上1間3房的房子，當時售價7百萬，而最近再看就已經飆漲到1250萬，足足漲了550萬。原po表示，儘管他與女友收入穩定，但想到買房後要養育孩子的問題、怎麼維持生活水平，就相當頭痛，也忍不住問網友們「敢生小孩嗎？」，文章曝光引發熱議。

該名網友在DCARD發文，說自己最近正在看房，發現3年前3房只要7百萬，同個建案現在要價1250萬，漲了550萬。他與女友是雙薪公務員，認為若買了房子就很難再負擔小孩的費用，且生活水平也會跟著變差，試問房價這麼高，大家「敢生小孩嗎?」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「生出來也是被上流階級剝削」、「房價漲沒問題，至少要讓人租的起吧，一個人連租房都做不到，你還期待他能有多少生產力？」、「這就是M型社會」、「極度不合理的房價還要硬叫人吞下去」、「10年前我朋友認為房市會跌，所以把好幾棟房子全都賣掉，10年後他說如果當初就放在那不理他，他現在也不用那麼認真做生意了」。