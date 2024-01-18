男友和女密友約會聊色 她收2000字檢討信被網友抓包「是ChatGPT寫的」

一名女子在Dcard內發文表示，自己在看完了男友與一名女友人全部的聊天記錄「走不出去」，表示男友與女友人幾乎是無話不談，包括性事也會大方分享，讓她苦惱是否該斬斷長達近9年的感情。該文在Dcard引起熱議，許多網友感嘆認為：「希望妳下次再更新文章時，已經分手了」。

女子表明，在經得男友同意後取得他與女性友人的全部聊天記錄，表示對方是男友在高中時期的好朋友，在高中畢業直至出社會都一直保持聯絡，因為看完聊天記錄才發現男友在未報備的情況下，多達10次以上約對方出來單獨吃飯、讀書、探班、慶生；且發生上午與原PO見面，下午再跟女友人去吃飯的撞日情況，而她竟然一概不知。

加上男友與女友人的聊天內容相當多元，包括彼此的性事和對其他異性的感覺，可說是無話不談，女友人甚至向男友透露過自己曾和有女友的男性發生性行為，也會分享自己在性愛時的生理狀況，但原PO強調紀錄中並無任何精神出軌的跡象，只是男友曾經向女友人表示，因為兩人太久沒見面，可能會考慮分手一事。

原PO則因為大學在國外念書，因此談了4年多的遠距離戀愛，在男友的另名友人提醒：「妳知道他都和女友人出去念書嗎？還載她」，才發現事態嚴重。與男友攤牌後，男友也願意道歉並表示會與對方斷絕聯繫，還寫了2000字的檢討書給她，讓她苦惱是否該斬斷長達近9年的感情。

網友見文表示：「希望妳下次再更新文章時，已經分手了」、「感覺妳是頭腦清晰很理性的女孩，結果最後什麼讓他寫2000字檢討書？這些行為對感情來說算是不忠誠了，要好好考慮！」、「男友真的沒有出軌嗎？只是沒有被妳抓到 」、「男生跟女生純友誼可以聊到性行為？我是沒辦法接受跟別的女生聊這樣」。網友還用ChatGPT寫了一封道歉信「示範」，原PO立刻表示和男友給她的有87%像，網友更砲轟「更本沒心」，這種男友「真的可以丟了」。