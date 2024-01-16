女友在摩鐵讀書？他衝上門找人見「滿床這物」 旁邊還多1人

一段長久的感情往往需要情侶之間彼此信任，有男網友透露，女友會在汽車旅館唸書，有一次他不放心直接衝到現場，發現床上都是筆記和微積分資料，旁邊的學伴則是自己的朋友。對此，有人直呼不理解，但也有人認為不考慮費用的前提下，在汽車旅館讀書確實有好處。

一名男網友日前以「女友定位在汽車旅館怎麼辦」為題，在Dcard感情版表示，自己在夜店認識頂大書卷女友，目前交往一個禮拜，對方說都會單獨到汽車旅館唸書。有一次他看到女友的定位，因為實在無法信任，直接衝到汽車旅館找人，結果女友真的是在讀書，「床上擺滿了要考的微積分考試，還有滿滿的筆記本」。

原PO指出，女友當時身邊多一個學伴，「她學伴也是我朋友，當初介紹給我女友的」，他坦言自己還是不太理解這個讀書環境，也詢問大家原因，「我只是心裡覺得為什麼一定要去汽車旅館唸書？有沒有人知道為什麼？」

對此，有網友回應：「不考慮錢的話我覺得確實不錯，安靜的私人空間、不用排隊的廁所、可以放超多東西的平面（床）、不會逼你要吃東西（消費），但是想吃的時候可以點」；但有人反駁，「燈光昏暗，根本沒法看書，就算有桌子也很小，放個筆電或1本外文書籍就沒位置了，騙我們沒住過汽車旅館嗎？住商旅才有大一點的桌子、檯燈、插座、背靠的椅子，應該是創作文吧！」

不少網友歪樓留言：「我去汽旅都是在研究人體的，也算是唸書吧？」、「遺傳學的奧秘通常都藏在汽旅中，累了還能洗澡真舒服」、「活了30年才終於第一次聽到，有創意有創意，頭上有綠牛」；也有網友分享自己的實際經驗，「我之前建築系的時候，為了不想打擾不同系的室友睡覺，我會去超便宜的汽車旅館做模型畫圖」、「雖然去旅館讀書很怪，不過我真的有設計系朋友是為了有空間畫作業，跑去旅館的耶」。